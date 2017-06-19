Бернд Лено: Да, сегодня выглядел неудачно. Но главное — мы сегодня победили
Вратарь сборной Германии Бернд Лено после победы над Австралией (3:2) в матче группового турнира Кубка конфедераций-2017 признал, что допустил несколько ошибок.
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Вратарь отметил, что ему не впервой ошибаться, и завтра утром он как обычно пойдет на тренировку.
— Да, выглядел неудачно, — сказал Лено. — Но главное — сегодня мы победили.
— Сильно нервничаете?
— Не в первый раз допускаю ошибки. Но нужно вставать завтра утром и идти на тренировку. (Ярослав СУСОВ).
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