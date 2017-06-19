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Вратарь отметил, что ему не впервой ошибаться, и завтра утром он как обычно пойдет на тренировку.

— Да, выглядел неудачно, — сказал Лено. — Но главное — сегодня мы победили.

— Сильно нервничаете?

— Не в первый раз допускаю ошибки. Но нужно вставать завтра утром и идти на тренировку. (Ярослав СУСОВ).