Лев: Сборной Германии нужно поработать над стабильностью в игре на Кубке конфедераций
СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Германии показала неплохую игру в матче с австралийцами на Кубке конфедерации, однако команде нужно еще поработать над стабильностью. Об этом на послематчевой
пресс-конференции сказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.
Второй матч в группе В в понедельник завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Германии. В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44, с пенальти) и Леон Горецка (48). У проигравших отличились Томми Рогич (41) и Томи Юрич (56). Второй гол австралийцев был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам.
«Мы довольны тем, что получили первые три очка, что касается первого тайма, мы очень хорошо играли, показывали неплохие комбинации, держали все под контролем. Плохо было то, что мы вели со счетом 2:1, хотя у нас были хорошие ситуации, к сожалению, нам не удалось забить третий, четвертый гол. Кроме того, у нас были пропущенные возможности во втором тайме, по прошествии 60 минут мы немного потеряли нить, чуть запутались и уже не так последовательно играли в атаку. Я думаю, мы можем еще работать, чтобы удерживать стабильность», — сказал Лев.
Он отметил, что команда играет в таком составе меньше 10 дней, и в целом выразил удовлетворение игрой своих подопечных. «Они контролировали игру с Австралией», — добавил тренер.
В группе B также выступают сборные Чили и Камеруна, которые свой матч провели в воскресенье, встреча завершилась победой чилийцев — 2:0. В турнирной таблице лидерство делят чилийцы и немцы, набрав по три очка. В следующем туре лидеры группы проведут очную встречу, которая пройдет в Казани 22 июня. Матч Камерун — Австралия состоится в тот же день в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter