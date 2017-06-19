Антонио Рюдигер: Спасибо России за организацию

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— Это была хорошая игра. Нам следовало забить больше. Во второй половине были пассивнее, поэтому и получили проблемы к концу матча, — отметил Рюдигер.

— Что думаете о системе видеоарбитров?

— Это делает футбол честнее. Это здорово!

— Что скажете об организации турнира?

— Браво! Прекрасный стадион. Спасибо России! (Ярослав СУСОВ).