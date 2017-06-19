Антонио Рюдигер: Спасибо России за организацию
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер после матча Кубка конфедераций-2017 с Австралией (3:2) высказал свое отношение к системе видеоповторов и отметил отличную организацию турнира.
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— Это была хорошая игра. Нам следовало забить больше. Во второй половине были пассивнее, поэтому и получили проблемы к концу матча, — отметил Рюдигер.
— Что думаете о системе видеоарбитров?
— Это делает футбол честнее. Это здорово!
— Что скажете об организации турнира?
— Браво! Прекрасный стадион. Спасибо России! (Ярослав СУСОВ).
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