Эмре Джан: Видеоповторы не нужны. Они убивают эмоции футбола

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игрок считает, что система видеоповторов не нужна в футболе.

— Ваша команда — фаворит турнира?

— У нас хорошая команда, — сказал Джан. — Но Чили и Португалия — очень сильные соперники. То что мы чемпионы мира, всегда делает нас фаворитами.

— Что скажете про систему видеоповторов?