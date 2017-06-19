Эмре Джан: Видеоповторы не нужны. Они убивают эмоции футбола
Полузащитник сборной Германии Эмре Джан после победы над Австралией (3:2) в матче группового турнира Кубка конфедерации высказался о футбольных нововведениях.
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Игрок считает, что система видеоповторов не нужна в футболе.
— Ваша команда — фаворит турнира?
— У нас хорошая команда, — сказал Джан. — Но Чили и Португалия — очень сильные соперники. То что мы чемпионы мира, всегда делает нас фаворитами.
— Что скажете про систему видеоповторов?
— Мне кажется, они не нужны. Но у людей могут быть разные мнения.
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Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Йоахим Лев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|9
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Марк Гейгер (США)
|Боковой судья
|Джо Флетчер (Канада)
|Боковой судья
|Чарльз Моргант (США)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти