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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
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18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
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Чили
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Россия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124329/
19 июня 2017, 20:57 | ТАСС

Дракслер: Немецким футболистам не хватило опыта, чтобы победить австралийцев увереннее

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной Германии не хватило опыта, чтобы более уверенно обыграть команду Австралии в матче группового этапа Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник немецкой сборной Юлиан Дракслер, признанный лучшим игроком встречи.

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© РИА "Новости"
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Матч первого тура группового этапа состоялся в понедельник в Сочи, команда Германии одержала победу со счетом 3:2. Немецкая сборная привезла на турнир экспериментальный состав.

«Первая игра на турнире особенно важна. Мы хорошо играли в первом тайме, а вот после перерыва было видно, что нам не хватает опыта. Но три очка в любом случае радуют», — сказал 23-летний Дракслер, на Кубке конфедераций являющийся капитаном сборной Германии.

Следующим соперником немецкой команды будет сборная Чили. Матч состоится в Казани в четверг.
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