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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124223/
19 июня 2017, 20:54 | ТАСС

Тренер австралийцев разочарован поражением в матче Кубка конфедераций с немцами

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу выразил разочарование поражением в матче Кубка конфедераций от команды Германии. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

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В понедельник в Сочи в матче первого тура группового этапа сборная Германии выиграла у команды Австралии со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44, с пенальти) и Леон Горецка (48). У проигравших отличились Томми Рогич (41) и Томи Юрич (56). Второй гол австралийцев был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам.

«Я рад тому, как показали себя игроки, нам сначала было сложно собраться, переключиться на игру, мы давали слишком много пространства, может, это было выражением уважения к сопернику, было немного выходов один на один. Во втором тайме мы собрались, работали умнее, более слаженной была оборона. Мы разочаровались, мы не приехали сюда проигрывать», — сказал Постекоглу.

Он также посетовал на то, что его команда пропустила первый гол «очень рано». «Это бывает, мы пытаемся учиться», — пояснил тренер. «Мы смотрим вперед, характера хватает, смелости, — добавил он. — Они (игроки сборной Австралии — прим. ТАСС) вышли, они выложились, вели себя так, как хотелось бы».

В группе B также выступают сборные Чили и Камеруна, которые свой матч провели в воскресенье, встреча завершилась победой чилийцев — 2:0. В турнирной таблице лидируют чилийцы с тремя очками, на второй строчке немцы (3), на третьей австралийцы (0), на четвертой камерунцы (0). В следующем туре лучшие две команды группы проведут очную встречу, которая пройдет в Казани 22 июня. Матч Камерун — Австралия состоится в тот же день в Санкт- Петербурге.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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