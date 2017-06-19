Инфантино назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в России

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«Организация Кубка конфедераций — прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично», — сказал Инфантино.

Президент ФИФА 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия — Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия — Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили — Камерун (2:0).