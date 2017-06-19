Инфантино назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в России
СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Россия прекрасно справляется с организацией Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в понедельник побывавший в Сочи на матче группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии (2:3).
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«Организация Кубка конфедераций — прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично», — сказал Инфантино.
Президент ФИФА 17 июня побывал в
Финал Кубка конфедераций пройдет в
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