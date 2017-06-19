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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124121/
19 июня 2017, 20:48 | ТАСС

Инфантино назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в России

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Россия прекрасно справляется с организацией Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в понедельник побывавший в Сочи на матче группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии (2:3).

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«Организация Кубка конфедераций — прекрасная. Это касается как сегодняшнего матча в Сочи, так и остальных игр. На данный момент турнир проходит отлично», — сказал Инфантино.

Президент ФИФА 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия — Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия — Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили — Камерун (2:0).

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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