Эксперимент прошел успешно. Как молодежь Германии обыграла Австралию
Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций.
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Праздник… не футбола
Сочи — единственный из четырех городов Кубка конфедераций, где праздник футбола почти не ощущается. Пляжи, шашлыки, прогулки на велосипедах — все это интересует туристов куда больше. За пару дней до матча Австралии с Германией на олимпийское наследие и стадион «Фишт» никто не обращал внимание. Ездили себе мимо.
Напоминания о том, что в Сочи пройдут матчи Кубка конфедераций, встречаются только на подходе к арене. Думаешь: наверное, болельщики в день матча подтянутся.
Что с атмосферой? В сочинском матче и обошлись без шумных и забавных болельщиков. Никакого мексиканского карнавала с текилой, чилийских песен, или камерунского колорита. Игра Австралия — Германия — самая скучная с точки зрения антуража. Но не по событиям на поле.
Шоу молодежи и провал Лено
Германия и Австралия встречались в шестой раз. В последних двух товарищеских встречах австралийцам удавалось избегать поражений. Вот она, интрига. Но как планировал играть Ангелос Постекоглу с тремя центральными защитниками против немцев, осталось загадкой. Фланговые футболисты так и не подстроились под схему, и уже на пятой минуте упустили Брандта, который отметился голевым пасом. Счет открыл Штиндль.
В следующие полчаса команды показывали не самый зрелищный футбол. Атмосфера на трибунах способствовала. Зрители просидели как в театре всю первую половину встречи. Оживились вместе с командами в концовке тайма. Австралийцы дважды подбирались к воротам Лено, и со второй попытки сумели сравнять счёт. Перед игрой русский немец говорил, что попытает удачу. Вероятно, хотел закрепиться в качестве второго номера сборной. И провалился. Теперь его в
Немцы ушли на перерыв при счете 2:1. И забили еще один гол уже в начале второго тайма. Казалось, австралийцев ждет разгром. Но спасибо Лено — вратарь выпустил мяч из рук после дальнего удара, и Юрич сократил разницу в счете. Интрига возродилась. Неужели Австралия с Германией сыграют вничью в третий раз подряд? Но команда Лева больше не совершала грубых ошибок и почти не подпускала соперника к воротам.
Перед матчем Йоахим Лев не зря говорил, что хочет видеть от команды комбинационный футбол. Молодые игроки старательно выполняли задумки тренера. А вот философию игры загадочного и мрачного Постекоглу понять так и не удалось. Австралия наряду с Новой Зеландией пока что выглядит слабо, хоть и боевито. А молодежь Лева точно поборется с чилийцами за первое место в группе.
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|Ангелос Постекоглу
|Йоахим Лев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|5
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марк Гейгер (США)
|Боковой судья
|Джо Флетчер (Канада)
|Боковой судья
|Чарльз Моргант (США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти