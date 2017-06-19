«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в Петербурге
Музыка, ливень и зрители с балкона: после поражения от чилийцев сборная Камеруна прилетела в Петербург и провела первую открытую тренировку.
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Видимо, что-то случилось...
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Турбопреображение
Открытую тренировку перед матчем с австралийцами сборная Камеруна запланировала на стадионе «Турбостроитель»: еще год назад на месте арены был пустырь. Сейчас здесь все очень симпатично и технологично: помимо поля с отличным натуральным газоном есть небольшие трибуны, а также оборудованный
Просто посмотрите фотографию, сделанную в апреле 2016 года.
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Перед стадионом журналиста «Советского спорта» остановил один из местных жителей и агрессивно начал интересоваться новостями своего района.
— Что случилось? Почему столько полицейских? — закидал вопросами мужчина средних лет.
— Тут сегодня тренируется сборная Камеруна, участники Кубка Конфедераций.
— Вы разыгрываете меня. Где?! Здесь?! — заливаясь от смеха, проговорил мой собеседник.
— Да, — максимально серьезно попытался ответить я.
В этот момент мужчина понял, что с ним не шутят.
— Пойду домой, буду смотреть тренировку с балкона, — заключил «любитель» футбола и ускорился в сторону своего дома.
Он действительно может себе это позволить: с верхних этажей соседних домов отлично видно все поле. Это будущим соперникам камерунцев на заметку.
Магнитофон с собой
Камерунцы приехали на тренировку и сразу же отправились из автобуса на газон. Выделялся бывший футболист «Краснодара» и «Терека» Адольф Тейку, который шел с большим магнитофоном, музыка играла на весь стадион.
Кстати, Адольф отлично говорит
Музыка выключилась ровно в 18:00: в это же время начался проливной дождь, а футболисты собрались в круг и долго о
В каждой шутке есть доля правды: пять минут африканцы постояли в центре поля, еще десять бегали вокруг него. Никакой работы с мячом камерунцы прессе не показали.
Все оставили на матч против Австралии, который пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
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