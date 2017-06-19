«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в Петербурге

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турбопреображение

Открытую тренировку перед матчем с австралийцами сборная Камеруна запланировала на стадионе «Турбостроитель»: еще год назад на месте арены был пустырь. Сейчас здесь все очень симпатично и технологично: помимо поля с отличным натуральным газоном есть небольшие трибуны, а также оборудованный пресс-центр и зал для пресс-конференции.

Просто посмотрите фотографию, сделанную в апреле 2016 года.

Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Перед стадионом журналиста «Советского спорта» остановил один из местных жителей и агрессивно начал интересоваться новостями своего района.

— Что случилось? Почему столько полицейских? — закидал вопросами мужчина средних лет.

— Тут сегодня тренируется сборная Камеруна, участники Кубка Конфедераций.

— Вы разыгрываете меня. Где?! Здесь?! — заливаясь от смеха, проговорил мой собеседник.

— Да, — максимально серьезно попытался ответить я.

В этот момент мужчина понял, что с ним не шутят.

— Пойду домой, буду смотреть тренировку с балкона, — заключил «любитель» футбола и ускорился в сторону своего дома.

Он действительно может себе это позволить: с верхних этажей соседних домов отлично видно все поле. Это будущим соперникам камерунцев на заметку.

Магнитофон с собой

Камерунцы приехали на тренировку и сразу же отправились из автобуса на газон. Выделялся бывший футболист «Краснодара» и «Терека» Адольф Тейку, который шел с большим магнитофоном, музыка играла на весь стадион.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2303X7N3Ev8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кстати, Адольф отлично говорит по-русски. Не верите? Вот видео из одесского «Черноморца».

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WaRboA3GJDU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Музыка выключилась ровно в 18:00: в это же время начался проливной дождь, а футболисты собрались в круг и долго о чем-то разговаривали. Журналисты уже начали шутить, что за 15 минут больше ничего не увидят.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVhtyu0D4vj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сборная Камеруна проводит открытую тренировку на стадионе «Турбостроитель»</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-19T15:50:36+00:00">Июн 19 2017 в 8:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В каждой шутке есть доля правды: пять минут африканцы постояли в центре поля, еще десять бегали вокруг него. Никакой работы с мячом камерунцы прессе не показали.

Все оставили на матч против Австралии, который пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург».