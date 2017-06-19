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Португалия
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21.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124010/
19 июня 2017, 20:46 | Советский спорт

«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в Петербурге

Музыка, ливень и зрители с балкона: после поражения от чилийцев сборная Камеруна прилетела в Петербург и провела первую открытую тренировку.

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© РИА "Новости"

Турбопреображение

Открытую тренировку перед матчем с австралийцами сборная Камеруна запланировала на стадионе «Турбостроитель»: еще год назад на месте арены был пустырь. Сейчас здесь все очень симпатично и технологично: помимо поля с отличным натуральным газоном есть небольшие трибуны, а также оборудованный пресс-центр и зал для пресс-конференции.

Просто посмотрите фотографию, сделанную в апреле 2016 года.

© Советский спорт

Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Перед стадионом журналиста «Советского спорта» остановил один из местных жителей и агрессивно начал интересоваться новостями своего района.

— Что случилось? Почему столько полицейских? — закидал вопросами мужчина средних лет.
— Тут сегодня тренируется сборная Камеруна, участники Кубка Конфедераций.

— Вы разыгрываете меня. Где?! Здесь?! — заливаясь от смеха, проговорил мой собеседник.
— Да, — максимально серьезно попытался ответить я.

В этот момент мужчина понял, что с ним не шутят.

— Пойду домой, буду смотреть тренировку с балкона, — заключил «любитель» футбола и ускорился в сторону своего дома.

Он действительно может себе это позволить: с верхних этажей соседних домов отлично видно все поле. Это будущим соперникам камерунцев на заметку.

Магнитофон с собой

Камерунцы приехали на тренировку и сразу же отправились из автобуса на газон. Выделялся бывший футболист «Краснодара» и «Терека» Адольф Тейку, который шел с большим магнитофоном, музыка играла на весь стадион.

Кстати, Адольф отлично говорит по-русски. Не верите? Вот видео из одесского «Черноморца».

Музыка выключилась ровно в 18:00: в это же время начался проливной дождь, а футболисты собрались в круг и долго о чем-то разговаривали. Журналисты уже начали шутить, что за 15 минут больше ничего не увидят.

В каждой шутке есть доля правды: пять минут африканцы постояли в центре поля, еще десять бегали вокруг него. Никакой работы с мячом камерунцы прессе не показали.

Все оставили на матч против Австралии, который пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
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