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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30123999/
19 июня 2017, 20:39 | Спорт-Экспресс

Дмитрий Аленичев: Хорошо бы, если бы Россия прошла дальше, но фаворитом я ее не вижу

Бывший главный тренер «Арсенала» и «Спартака» Дмитрий Аленичев, заключивший двухлетний контракт с «Енисеем», сделал свой прогноз на Кубок конфедераций.

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© РИА "Новости"
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По словам наставника, сборная Чили смотрится внушительно.

— Честно говоря, хотелось бы, чтобы наши прошли как можно дальше. Но все мы прекрасно понимаем, кто у нас соперники, — цитирует Аленичева sibnovosti.ru. — Здесь есть те же португальцы… Хорошо бы, если бы Россия прошла дальше, но фаворитом я ее не вижу. Я еще не видел в игре сборную Германии, но пока для меня фаворит — сборная Чили, которая выглядит очень внушительно. Думаю, эта команда будет в двойке сильнейших.

Матч Россия — Португалия пройдет 21 июня в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.
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