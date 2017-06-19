Дмитрий Аленичев: Хорошо бы, если бы Россия прошла дальше, но фаворитом я ее не вижу
Бывший главный тренер «Арсенала» и «Спартака» Дмитрий Аленичев, заключивший двухлетний контракт с «Енисеем», сделал свой прогноз на Кубок конфедераций.
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По словам наставника, сборная Чили смотрится внушительно.
— Честно говоря, хотелось бы, чтобы наши прошли как можно дальше. Но все мы прекрасно понимаем, кто у нас соперники, — цитирует Аленичева sibnovosti.ru. — Здесь есть те же португальцы… Хорошо бы, если бы Россия прошла дальше, но фаворитом я ее не вижу. Я еще не видел в игре сборную Германии, но пока для меня фаворит — сборная Чили, которая выглядит очень внушительно. Думаю, эта команда будет в двойке сильнейших.
Матч Россия — Португалия пройдет 21 июня в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.
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