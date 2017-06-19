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Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.

Полузащитник бундестим Юлиан Дракслер признан лучшим игроком матча, за что получил приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков со всего мира. Дракслер отыграл весь матч и забил с пенальти второй гол немцев.