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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
2B
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30123900/
19 июня 2017, 20:00 | ТАСС

Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России.

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На встрече, состоявшейся в Сочи, присутствовало 28 605 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (5-я минута), Юлиан Дракслер (44, с пенальти) и Леон Горецка (48). У проигравших отличились Томми Рогич (41) и Томи Юрич (56). Второй гол австралийцев был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам.

Сборные Германии и Австралии до этого провели пять матчей друг с другом, трижды победу праздновали немцы, один раз была зафиксирована ничья, одна победа на счету австралийцев. В 2005 году соперники уже встречались на групповом этапе Кубка конфедераций, тот турнир прошел в Германии. Матч завершился победой хозяев соревнований — 4:3.

Сборная Германии принимает участие в третьем Кубке конфедераций, австралийская команда — в четвертом. Лучшим результатом немецких футболистов на турнире является третье место в 2005 году, австралийцы становились вторыми в 1997-м.

В группе B также выступают сборные Чили и Камеруна, которые свой матч провели в воскресенье, встреча завершилась победой чилийцев — 2:0. В турнирной таблице лидерство делят чилийцы и немцы, набрав по три очка. В следующем туре лидеры группы проведут очную встречу, которая пройдет в Казани 22 июня. Матч Камерун — Австралия состоится в тот же день в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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19 Июня, 18:00 Группа B Фишт
Австралия 2:3
Первый тайм: 1:2
Германия
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу Йоахим Лев
Голы
41′ Томми Рогич 23
56′ Томи Юрич 9
13 Ларс Штиндль (Ю. Брандт) 5′
7 Юлиан Дракслер 44′
8 Леон Горецка (Дж. Киммих) 48′
Составы
Мэтью Райан 1
Милош Дегенек 2
Бэйли Райт 8
64′ Трент Сэйнсбери 20
Мэтью Леки 7
Азиз Бехич 16
Марк Миллиган (к) 5
Аарон Муй 13
46′ Массимо Луонго 21
Робби Крус 10
71′ Томми Рогич 23
Джеймс Троиси 14
86′ Томи Юрич 9
Тим Кэйхилл 4
12 Бернд Лено
2 Шкодран Мустафи
3 Йонас Хектор
16 Антонио Рюдигер
18 Джошуа Киммих
8 Леон Горецка 55′
21 Себастьян Руди
7 Юлиан Дракслер (к)
20 Юлиан Брандт 63′
17 Никлас Зюле
9 Сандро Вагнер 57′
11 Тимо Вернер
13 Ларс Штиндль 78′
14 Эмре Джан
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
5 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 4
11 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марк Гейгер (США)
Боковой судья Джо Флетчер (Канада)
Боковой судья Чарльз Моргант (США)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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