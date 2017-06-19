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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30123864/
19 июня 2017, 20:28 | Спорт-Экспресс

Сыновья Нобоа взяли автограф у Роналду

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в своем Твиттере опубликовал фотографию своих сыновей Чече и Лукаса вместе с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Лидер «Реала» в аэропорту Казани дал детям автографы.

Напомним, что сегодня команда Португалии прилетела из Казани в Москву, где в среду, 21 июня, сыграет со сборной России​ на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
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