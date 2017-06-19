Сыновья Нобоа взяли автограф у Роналду

Лидер «Реала» в аэропорту Казани дал детям автографы.

Напомним, что сегодня команда Португалии прилетела из Казани в Москву, где в среду, 21 июня, сыграет со сборной России​ на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cheche&Lukas? thanks <a href="https://twitter.com/Cristiano">@Cristiano</a> <a href="https://t.co/ug34ACOIEB">pic.twitter.com/ug34ACOIEB</a></p>— cristhian noboa (@cristhian_noboa) <a href="https://twitter.com/cristhian_noboa/status/876838564243415040">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>