Сыновья Нобоа взяли автограф у Роналду
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в своем Твиттере опубликовал фотографию своих сыновей Чече и Лукаса вместе с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
Лидер «Реала» в аэропорту Казани дал детям автографы.
Напомним, что сегодня команда Португалии прилетела из Казани в Москву, где в среду, 21 июня, сыграет со сборной России на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
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