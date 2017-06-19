Капризы Криштиану. Что случилось в Казани с Роналду
Истерия вокруг Роналду в Казани слегка улеглась. Португальцы перебрались в Москву.
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Видимо, что-то случилось...
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Казань обеспечила чемпионам Европы шикарный прием. Здесь им не на что жаловаться. Португальцам в матче с Мексикой не хватило всего минуты, чтобы увезти с собой три очка, но тем ярче интрига в группе.
Сразу после четвертого гола в матче, Роналду выплеснул на партнеров весь гнев. Оргкомитет назвал его лучшим игроком встречи, но форварду было все равно. Он наплевал на обязательную
Однако сайту ФИФА он уже
ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ?
С утра понедельника слухи о травме Роналду усилились. Коллеги из Португалии говорили о том, что у него болит колено. Говорят, он даже отказался подписать уйму футболок и мячей, которые для него приготовили. Фото с мэром в лобби отеля — это все, на что его удалось уговорить.
На последнюю казанскую тренировку Криштиану, естественно не вышел. Тренерский штаб дал отдохнуть практически всем игрокам, выходившим на поле против Мексики. Исключением стал молодой форвард Андреа Силва и Куарежма с Пепе, которые наматывали круги в кроссовках. Все остальные работали с полной отдачей, особенно можно будить бывшего и нынешнего защитников «Зенита» Алвеша и Нету.
В целом, португальская пресса довольна тем, какую игру показала в первом матче их сборная. Все шишки достались линии обороне, которая провалилась по всем статьям. Так что у обоих есть шанс выйти на поле против России.
Сразу после занятия, чартер команды взял путь на Москву, где португальцев уже ждет сборная Станислава Черчесова. За пять дней, что Криштиану и компания жили в отеле «Рамада» они уже стали своими, так что город ждет их возвращения — на полуфинал.
Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
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