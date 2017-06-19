Футболисты Камеруна приехали на тренировку со своим магнитофоном
Футболисты сборной Камеруна прибыли на тренировку, которая прошла на стадионе «Турбостроитель», вместе со своим магнитофоном.
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Музыкальный аппарат принес защитник Адольф Тейку. Подопечные Уго Броса готовятся к матчу 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Австралии.
Напомним, в 1-м туре камерунские футболисты уступили Чили со счетом 0:2. В составе чилийцев отличились Артуро Видаль и Эдуардо Варгас.
В турнирной таблице группы В Камерун, не имея очков, занимает последнее место. Чили лидирует, имея в активе три очка. Матч против Австралии пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало игры в 18:00.
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