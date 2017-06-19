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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
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Новая Зеландия 0
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Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
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Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30123620/
19 июня 2017, 20:48 | Чемпионат.com

Бубнов: оценка сборной России за игру с новозеландцами — три с минусом

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов оценил действия футболистов национальной команды России в первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0).

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© РИА "Новости"

«Сборная Новой Зеландии — самая слабая команда турнира. Вся интрига в том, смогут они забить или нет. Об очках речи идти не может. Такой слабой сборной я не ожидал увидеть. Игра сборной России меня скорее разочаровала. Я ждал более агрессивного футбола против такой слабой команды. Мы должны были создавать и реализовывать больше моментов.

Да, у нас действительно были возможности забить, но против соперников класса Новой Зеландии давление не должно прекращаться до тех пор, пока счёт не станет разгромным. Они вообще не должны переходить центр поля. Наши игроки должны получать удовольствие от атаки и доводить до совершенства взаимодействие друг с другом.

У нас же брак выше 30%. Причём в обоих таймах. Ни один футболист не вышел за 100 ТТД… Да мы в товарищеском матче с чилийцами ошибались намного меньше, а тут с Новой Зеландией каждое третье действие — брак. Мы выиграли, вопросов нет, но качество игры у сборной очень низкое.

Оценка за игру — 3-. Джикия — 3, Васин — 3, Кудряшов — 5, Жирков — 3, Головин — 4, Глушаков — 4, Самедов — 5, Ерохин — 2, Полоз — 3, Смолов — 4», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.
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