«Это убьет футбол». Андрей Будогосский против видеоповторов

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— Вы уже высказывались против, когда технология только обсуждалась. Не поменяли позиции? — вопрос Будогосскому.

— Нет. Это уже другой футбол. Понимаю, меня сейчас станут колотить, но из-за видеоповтора знакомый нам вид спорта потеряет зрелищность, интригу, интенсивность и, в конце концов, — привлекательность.

— Почему, ведь ситуация с просмотром эпизода длится минуту максимум.

— Представим, таких эпизодов за матч не один-два, а до десяти. Что мы станем делать? Как это будет выглядеть с точки зрения зрелищности игры? Боюсь, мы приходим к формированию нового вида футбола.

— Как бы вы его назвали?

— Определенный вид игры в мяч — пока без названия. У меня возникает другой вопрос. Для чего нужны дополнительные судьи за воротами? Помню времена Юханссона и Блаттера во главе УЕФА и ФИФА, и считаю, что эти люди бережно относились к правилам игры. Они сохраняли святые традиции вида спорта. Сегодняшнее поколение руководителей, наверное, хочет провести революцию. Но это мое личное мнение — не как руководителя департамента, а как человека, который 49 лет занимается судейством и позволяет себе открыто высказываться. Понимаю, что мое мнение идет вразрез с официальной позицией УЕФА и ФИФА.

— То есть никакие новации, на ваш взгляд, не нужны?

— Убежден, система определения взятия ворот необходима. Все остальное — другой вид спорта. Дай бог, чтобы я ошибался. Был такой хороший фильм «Футбол нашего детства». Вот сейчас, как мне кажется, мы и теряем его — ту игру, к которой мы все привыкли. Но пока не понимаем масштаба потери и того, что приобретаем взамен.

— В чем, на ваш взгляд, потеря?

— Ткань игры целостная, не рвется остановками. Приведу такой пример: мы пришли в театр в ожидании определенного сюжета, в котором есть завязка, драматический конфликт, развязка. Все воспринимается целостно, разбито, возможно, на два акта, как и в футболе. Но вот мы сидим в театре и ждем зрелища. Ничто не отвлекает, как вдруг ходу спектакля возникает пауза, актер забыл часть реплики, и в отсутствии суфлера убегает за сцену свериться с текстом. Спустя несколько минут он возвращается и спектакль возобновляется с того места, на котором все прервалось. Вам это понравится? Уверен, что нет.

То же самое может произойти в футболе. Мы только увлеклись интригой игры, как вдруг все остановилось, арбитр ждет подсказки. Я проинспектировал 469 матчей и регулярно после окончания встречи шел в ПТС к телевизионщикам. До этого заходил к судьям, спрашивал о логике принятых решений. И моментов, по которым имелись вопросы, могло быть 5−6, иногда больше. У ТВ есть возможность показать эпизод с разных ракурсов — я просил замедлить, ускорить или провести в пошаговом режиме. И мнение о судьбе момента могло измениться. Но я был спокоен, время не лимитировано. А здесь арбитр должен быстро посмотреть определенный фрагмент и оперативно принять решение. Но тот ли это ракурс? Очень много неустоявшегося в этой технологии. Если это эксперимент, то не стал бы торопиться с выводами. Надо очень бережно подходить к такого рода изменениям. Всегда помню слова Жоау Авеланжа (экс-президента ФИФА. — Прим. С. Е.), который говорил: «Я не раз перечитывал Правила игры в футбол и нахожу их великолепными».

— Вы считаете, что видеоповторы убьют футбол?

— Да. Ну хорошо, мы один раз остановили игры, посмотрели повтор — и продолжили. Но сюжет матча непредсказуем, остановок может быть сколько угодно.

Цитата Я зритель, пришел за зрелищем — и что вижу? Игроки стоят, судьи тоже… Ну и что? Кто-то что-то посмотрел, приняли решение — и продолжили. Мы придем к тому, что нам не буден нужен арбитр как таковой.

— А как же без него?

— Будет сидеть человек за монитором, нажимать какие-то кнопки… После того, как он примет решение, на поле выбежит стюард и скажет: «Человек в будке говорит — начинайте с этой точки, а вы удалены с поля». Весь футбол построен на ошибках: тренеров, игроков и арбитров.

— Представим, что в РФС пройдет голосование по поводу введения видеоповторов. Как вы проголосуете?

— Против. Я уже не в том возрасте, чтобы менять позицию по этому вопросу. Понимаю, что вызову огромный гнев ваших читателей. Но привык говорить откровенно.