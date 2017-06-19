К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После понедельничной тренировки сборной России на «Арене ЦСКА» игроки говорили не только о Португалии и Криштиану Роналду, но и воскресном дебюте на Кубке конфедераций видеоарбитров.

ОТСУТСТВУЮЩИХ НЕТ

Первым делом на тренировках репортеры узнают, все ли в строю. Если кого-то нет, это новость, своего рода журналистский хлеб. Но, когда речь идет о собственной сборной, лучше остаться без него.

На этот раз так и произошло: мне нечем огорчить наших любителей футбола. На поле вышли все 23 футболиста, включенных в заявку на Кубок конфедераций. Со стороны же за занятием наблюдал тренерский штаб молодежной сборной страны: старший тренер Евгений Бушманов и его ассистенты Андрей Коновалов и Василий Кузнецов.

Тренировка продолжалась лишь примерно 45 минут, после чего перед представителями СМИ поочередно предстали два игрока «Локомотива» — Гильерме и Алексей Миранчук.

Обоих спросили о злободневном — новшестве с видеопросмотрами, которое уже побудило арбитров принять на турнире несколько ключевых решений. Игроки оценили революцию в судействе сдержанно-положительно.

— Я не против этой системы, потому что она вводится ради справедливости. Если судья ошибся, его надо поправить, — сказал Гильерме.

— Это данность, — заметил Миранчук. — Нам говорили, что придется привыкать, что какая бы ситуация ни случилась, может последовать просмотр, и в итоге будет принято правильное решение. Но первый выплеск эмоций в любом случае трудно удержать. Может быть, нововведение отнимает у футбола какую-то часть интереса, зато все будет честно и справедливо.

Оба футболиста поделились и своими ощущениями от стартового матча с Новой Зеландией, победа в котором вывела Россию в лидеры группы.

— Всегда очень важно хорошо провести стартовую игру на турнире, потому что успешный результат вселяет уверенность, — сказал Гильерме. — Мы выиграли — и это главное. Рады, конечно, но впереди очень важный и сложный матч с Португалией. От нас потребуется полная концентрация внимания. Нам важно набрать три очка или хотя бы одно очко. Мы верим в себя. Тем более, что у нас есть большой плюс: мы играем дома и будем пользоваться поддержкой болельщиков.

— Как собираетесь нейтрализовать Криштиану Роналду?

— Все знают, кто это такой и на что он способен. Но у Португалии не один Роналду. Есть и другие футболисты, которые могут сделать результат. Конечно, надо уделить внимание Роналду, но и других не стоит забывать.

— Что скажете про сборную Мексики?

— Быстрая команда, которая любит играть в пас. С ней будет так же сложно, как с Португалией.

— Вас удивил ничейный результат 2:2 в матче Португалии с мексиканской командой?

— Это не сюрприз, потому что обе команды любят владеть мячом и атаковать, уделяя меньше внимания обороне.

Миранчук в свою очередь, подчеркнул:

— Прошла только первая игра. Главное — лидировать после трех матчей. Выиграли, все рады. Теперь надо продолжить в том же духе, прибавляя в игре.

— Как и где смотрели матч Португалии с Мексикой?

— Каждый в своей комнате. Игра получилась интересная, было много забитых голов. Португалия играла грамотно. В первые 15 минут инициативой владела Мексика. Видимо, португальцы сначала решили действовать от обороны. Но потом стали проводить контратаки, которых стоит опасаться. У них есть, кому убежать и реализовать момент. Исполнителей хватает.

— Вас порадовало, что конкуренты потеряли очки?

— Мы отталкиваемся прежде всего от своей игры. Сегодня будет теоретическое занятие — на нем и разберем соперников.

— В воскресенье после ужина у игроков сборной была встреча с родными и близкими. Насколько это поднимает настроение и боевой дух? Ведь бывает, что команды во время больших турниров закрываются от всех?

— Близкие могут придти к нам на пару часов. Приводят детей. Это хорошая эмоциональная поддержка. Но такое происходит не за день до игры. Все рассчитано.

ПАРТНЕРУ ПО ДРЕЗДЕНСКОМУ «ДИНАМО» ЧЕРЧЕСОВ ЗАПОМНИЛСЯ ХАРАКТЕРОМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Иностранных журналистов на тренировке было немного. Португальцы, в частности, очевидно, еще не приехали из Казани, где стартовала их сборная. Зато на армейскую арену приехал старый знакомый Станислава Черчесова еще по дрезденскому «Динамо» Флориан Вайхерт. Ныне журналист немецкой телекомпании ARD, он играл в сезоне-1994/95 в атаке клуба, ворота которого защищал теперь главный тренер сборной России.

— Стани запомнился прежде всего характером победителя, — сказал мне 49-летний Вайхерт. — Он всегда стремился брать верх, будь то в официальном матче или на тренировке во время двусторонки. Был рад за него, когда он получил должность главного тренера национальной команды.

— Осенью мы сделали о Черчесове небольшой фильм, — сообщил бывший футболист. — Снимали и в офисе РФС, и в Лужниках, и на «Открытие Арене», где создан замечательный музей. В нем немало фотографий и видеозаписей, связанных с прошлым Черчесова в «Спартаке». Тогда он мне сказал, что хотел бы довести сборную России до финала домашнего чемпионата мира, в котором она встретилась бы с Германией.

— Так, две команды теоретически могут встретиться в финале уже сейчас, на Кубке конфедераций.

— Почему бы и нет? Стани говорил, что стремится сделать с командой качественный шаг вперед, и надо сказать, в первом матче на турнире россияне смотрелись неплохо. Пусть Новая Зеландия не самый грозный соперник, чувствовалось, что российская сборная в последнее время прибавила. Стало больше игры в одно касание, возросла скорость.

— Вашу задачу при съемке фильма, наверняка, облегчило знание Черчесовым немецкого языка?

— Да, он хорошо изъясняется. Но ведь и я немного говорю по-русски.

После этих слов Вайхерт произнес на русском в шутку несколько фраз: «Меня зовут Флориан», «Как пройти на Красную площадь?».

— В Ростоке на территории бывшей ГДР, где я родился, русский язык изучали в школе. Конечно, он без практики порядком подзабылся, но, оказавшись в России, многое вспоминаю, — сказал Вайхерт, игравший за ростокскую «Ганзу», «Гамбург», «Лейпциг» и дрезденское «Динамо».

— На самом деле, желаю всего самого лучшего сборной, которой руководит мой старый хороший знакомый, — добавил в заключение бывший клубный партнер Черчесова. — Мы с ним иногда обмениваемся смс-сообщениями. После матча в Санкт-Петербурге Стани, несмотря на дефицит времени, дал мне небольшое интервью. Я же заметил, что команда на верном пути.

Матч Россия — Португалия пройдет в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Александр ПРОСВЕТОВ

с 3-й Песчаной улицы