Футбольная экзотика в олимпийском Сочи

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В понедельник на сочинском красавце-стадионе «Фишт», который, кажется, еще совсем недавно принимал торжественные церемония открытия и закрытия зимних Олимпийских игр — 2014, состоится матч первого тура группы B Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии, последних двух команд еще не стартовавших на турнире.

Ни для кого не секрет, что главный тренер бундестим Йоахим Лев не стал брать на Кубок в Россию основной костяк команды, три года назад принесший сборной золото чемпионата мира, решив предоставить лидерам отдых после тяжелого клубного сезона.

Вместо них в Россию отправилась не столь известная простым обывателям, но голодная до побед молодежь, суммарная трансферная стоимость которой едва ли уступает даже команде Португалии во главе с Криштиану Роналду.

Свою профпригодность формально резервный состав немцев доказал в недавних матчах, достойно сыграв вничью с неуступчивыми датчанами в контрольной встрече, а также разгромив футбольного «карлика» — сборную Сан-Марино — со счетом 7:0 в рамках отбора ЧМ-2018.

Три мяча в том поединке, к слову, забил центральный нападающий немецкого коллектива Сандро Вагнер из «Хоффенхайма» — именно его многие эксперты называют одним из главных претендентов на «Золотую бутсу» турнира.

И если статный форвард действительно хочет быть удостоен данной награды, которая вполне может сыграть важную роль в его потенциальном переходе в один из топ-клубов, то начинать бомбардирские подвиги Вагнеру нужно прямо с места в карьер — с матча против Австралии, очевидного аутсайдера группы.

«Кенгуры», безусловно, не являются слабейшей командой турнира (все-таки в квартете под литерой «А» выступает Новая Зеландия, пару дней назад вчистую проигравшая хозяевам Кубка), однако в плей-офф триумфатор последнего Кубка Азии ждать все же не стоит — в лучшем случае подопечным Анге Постекоглу удастся побороться за третью строчку с камерунцами.

И без того не самая богатая на таланты сборная сейчас переживает тяжелые времена — например, в нападении коллектива до сих пор играет 37-летний Тим Кэхилл, на самом деле являющийся опорником.

Неспособность противостоять более мастеровитым соперникам Австралия продемонстрировала в недавнем товарищеском матче против Бразилии, который прошел в Мельбурне и завершился со счетом 0:4 в пользу гостей, игравших полурезервным составом.

Несмотря на заметное старание австралийцев достойно выступить перед своими трибунами — встречу посетили аж 50 тыс человек — и расслабленность в действиях пентакампеонов, хозяева поля ничего не смогли противопоставить оппоненту, потерпев болезненное поражение.

За «кенгуру» в предстоящем поединке говорит один-единственный фактор (причем максимально условный) — на Кубках конфедераций им на данный момент удалось добиться больших успехов, чем немцам.

В активе сборной Австралии серебро-1997 и бронза-2001, тогда как лучшим результатом бундестим, исконно несерьезно относящейся к Кубку, на турнире является третье место в 2005 году.

Абсолютным фаворитом игры в Сочи букмекеры считают Германию, на победу которой дается коэффициент, равный 1,35. В то же время на виктории австралийцев — если она каким-то чудом случится — можно будет обогатиться в 8,5 раз.

Интересно, что чемпионы азиатского региона не проигрывают немцам на протяжении уже двух встреч: в 2015 году им удалось сыграть вничью (2:2), а четырьмя годами ранее и вовсе добиться победы (2:1). Правда, оба этих поединка были товарищескими, а вот последний официальный остался за европейским коллективом — 4:0.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 19.06.2017, 18:00 -:- Австралия Германия

Ожидается, что почти 50-тысячный «Фишт» в ходе сегодняшней встречи заполнится примерно наполовину — и во многом благодаря местной публике.

В свою очередь интерес к матчу, как и ко всему турниру, со стороны немецких болельщиком совсем мал — поединок должны посетить всего 170 фанатов из Германии (на вчерашнюю встречу Чили — Камерун (2:0) в Москве, к примеру, пришло около 10 тыс чилийских фанатов).

Матч Австралия — Чили начнется в 18.00 по московскому времени.