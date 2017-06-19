Итальянский судья Рокки обслужит матч Кубка конфедерации Россия — Португалия
ТАСС, 19 июня. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.
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Встреча группы A пройдет 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве, начало — 18:00 мск.
Линейными арбитрами назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым судьей — словенец Дамир Скомина, видеоассистентами — бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник.
В первом туре сборная России обыграла команду Новой Зеландии (2:0), португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).
Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи,
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