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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30119206/
19 июня 2017, 14:28 | ТАСС

Итальянский судья Рокки обслужит матч Кубка конфедерации Россия — Португалия

ТАСС, 19 июня. Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки обслужит матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

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© AFP 2017

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча группы A пройдет 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве, начало — 18:00 мск.

Линейными арбитрами назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым судьей — словенец Дамир Скомина, видеоассистентами — бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник.

В первом туре сборная России обыграла команду Новой Зеландии (2:0), португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2).

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани, турнир завершится 2 июля.
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