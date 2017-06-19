Итальянец Рокки рассудит сборные России и Португалии

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Встреча второго тура группы A между сборными России и Португалии состоится в среду на стадионе «Спартак» в Москве и начнется в 18:00 мск.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 18:00 -:- Россия Португалия

Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым арбитром — словенец Дамир Скомина, видеоассистентами главного судьи — бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.

В первом матче Кубка конфедераций сборная России победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами — 2:2.