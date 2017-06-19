Итальянец Рокки рассудит сборные России и Португалии
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Итальянец Джанлука Рокки назначен главным арбитром матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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Встреча второго тура группы A между сборными России и Португалии состоится в среду на стадионе «Спартак» в Москве и начнется в 18:00 мск.
Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым арбитром — словенец Дамир Скомина, видеоассистентами главного судьи — бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.
В первом матче Кубка конфедераций сборная России победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами — 2:2.
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