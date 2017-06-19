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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30118951/
19 июня 2017, 14:55 | Р-Спорт

Итальянец Рокки рассудит сборные России и Португалии

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Итальянец Джанлука Рокки назначен главным арбитром матча группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии, сообщается на официальном сайте ФИФА.

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© РИА "Новости"

Встреча второго тура группы A между сборными России и Португалии состоится в среду на стадионе «Спартак» в Москве и начнется в 18:00 мск.

Судьями на линиях назначены итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, четвертым арбитром — словенец Дамир Скомина, видеоассистентами главного судьи — бразилец Сандро Риччи и словенец Юре Прапротник, помогать им будет румын Овидиу Хацеган.

В первом матче Кубка конфедераций сборная России победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами — 2:2.
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