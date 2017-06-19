Путин не планирует посещать матч между сборными России и Португалии 21 июня

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«21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает», — сказал Песков. «У него пока это не планируется», — добавил пресс-секретарь.

«На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться», — пояснил Песков.