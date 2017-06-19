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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30118692/
19 июня 2017, 14:52 | ТАСС

Путин не планирует посещать матч между сборными России и Португалии 21 июня

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вряд ли сможет посетить поединок сборных России и Португалии 21 июня в рамках Кубка конфедераций в связи с напряженным рабочим графиком. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«21 июня у него достаточно напряженный график, и по времени пока выглядит так, что он не успевает», — сказал Песков. «У него пока это не планируется», — добавил пресс-секретарь.

«На неделе, естественно, очень тяжело президенту выбираться», — пояснил Песков.

В минувшую субботу Путин посетил матч-открытие Кубка конфедерации в Санкт-Петербурге, в котором сборная Россия выиграла у команды Новой Зеландии со счетом 2:0.
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