Гилерме: Система видеповторов? Думаю, это правильно и честно
Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме прокомментировал победу над Новой Зеландией (2:0) в первом матче группы А Кубка конфедераций, поделился ожиданиями от противостояния с Португалией и мнением о видеоповторах.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Первая игра для нас была самой главной, всегда очень важно выиграть дебютный матч на турнире для дальнейшей уверенности в себе. Конечно, мы рады, что лидируем в своей группе, но впереди самый сложный матч — с Португалией. Нужно подойти к этой игре с максимальной концентрацией. Смотрел ли матч Португалия — Мексика? Конечно, это две очень сильные команды, играющие быстро и любящие атаковать. Тем не менее, мы готовы к этим соперникам. Самое большое наше преимущество — домашняя обстановка.
Встреча с Роналду? Я даже не должен говорить, что это за игрок. Это самый главный футболист в мире. Но у Португалии есть не только Роналду, но и другие сильные игроки, за которыми мы тоже должны следить.
Что касается видеоповторов, думаю, это правильно и честно. Если судья действительно ошибся и не зафиксировал офсайд, нужно это исправить и отменить гол. Я не против.
Изменилась ли работа
Матч Россия — Португалия состоится 21 июня.
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