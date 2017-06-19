Гилерме: Система видеповторов? Думаю, это правильно и честно

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«Первая игра для нас была самой главной, всегда очень важно выиграть дебютный матч на турнире для дальнейшей уверенности в себе. Конечно, мы рады, что лидируем в своей группе, но впереди самый сложный матч — с Португалией. Нужно подойти к этой игре с максимальной концентрацией. Смотрел ли матч Португалия — Мексика? Конечно, это две очень сильные команды, играющие быстро и любящие атаковать. Тем не менее, мы готовы к этим соперникам. Самое большое наше преимущество — домашняя обстановка.

Встреча с Роналду? Я даже не должен говорить, что это за игрок. Это самый главный футболист в мире. Но у Португалии есть не только Роналду, но и другие сильные игроки, за которыми мы тоже должны следить.

Что касается видеоповторов, думаю, это правильно и честно. Если судья действительно ошибся и не зафиксировал офсайд, нужно это исправить и отменить гол. Я не против.

Изменилась ли работа из-за отсутствия Игоря Акинфеева? На следующий день после матча у Игоря всегда восстановительная тренировка, а у нас, второго и третьего вратаря, — полноценная. В таком режиме мы работаем всегда: и в клубе, и в сборной, — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня.