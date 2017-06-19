Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30118132/
19 июня 2017, 13:48 | Чемпионат.com

Гилерме: Система видеповторов? Думаю, это правильно и честно

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме прокомментировал победу над Новой Зеландией (2:0) в первом матче группы А Кубка конфедераций, поделился ожиданиями от противостояния с Португалией и мнением о видеоповторах.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Первая игра для нас была самой главной, всегда очень важно выиграть дебютный матч на турнире для дальнейшей уверенности в себе. Конечно, мы рады, что лидируем в своей группе, но впереди самый сложный матч — с Португалией. Нужно подойти к этой игре с максимальной концентрацией. Смотрел ли матч Португалия — Мексика? Конечно, это две очень сильные команды, играющие быстро и любящие атаковать. Тем не менее, мы готовы к этим соперникам. Самое большое наше преимущество — домашняя обстановка.

Встреча с Роналду? Я даже не должен говорить, что это за игрок. Это самый главный футболист в мире. Но у Португалии есть не только Роналду, но и другие сильные игроки, за которыми мы тоже должны следить.

Что касается видеоповторов, думаю, это правильно и честно. Если судья действительно ошибся и не зафиксировал офсайд, нужно это исправить и отменить гол. Я не против.

Изменилась ли работа из-за отсутствия Игоря Акинфеева? На следующий день после матча у Игоря всегда восстановительная тренировка, а у нас, второго и третьего вратаря, — полноценная. В таком режиме мы работаем всегда: и в клубе, и в сборной, — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?