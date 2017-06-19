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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30117953/
19 июня 2017, 13:45 | «Газета.Ру»

Масалитин: России невыгодна ничья Мексики и Португалии

Известный в прошлом нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» подвел итоги первого тура группы А на Кубке конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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Специалист назвал встречу Португалии и Мексики самым интересным матчем турнира на данный момент, положительно отнесся к идее введения видеоповторов и подчеркнул, что сборной России необходимо прибавлять для выхода в плей-офф Кубка.

— Какие эмоции остались от просмотра поединка между Португалией и Мексикой?

— На мой взгляд, этот матч получился очень хорошим. Команды не отсиживались в обороне, искали счастья в атаке и пытались навязать друг другу свою игру.

Я думаю, что этот поединок на сегодняшний день — лучший на Кубке конфедераций в России. Была интрига, была развязка — в общем, все, что нужно болельщикам.

— Счет 2:2 вам кажется логичным?

— Да, результат закономерен. Было достаточно моментов и у тех, и у других ворот. Поэтому считаю, что обе стороны наиграли на два забитых мяча.

— Роналду признан лучшим игроком матча? Согласны с этим решением?

— Португальская звезда играла в несвойственный для себя футбол. Роналду занимался тем, что искал партнеров и выводил их на завершающие удары.

Хотя он и сам хорошо умеет штамповать голы. Криштиану постоянно держал мексиканскую оборону в напряжении. Поэтому, возможно, он и был одним из лучших во вчерашнем матче.

— Получается, что Роналду в мадридском «Реале» и Роналду в сборной Португалии — это два разных футболиста?

— Да, в национальной команде своей страны этот игрок выполняет немного другие функции, чем в клубе, однако, я думаю, что при первой же возможности он выдвинется вперед, и искать уже будут его.

— Мы увидели в действии систему видеоповторов для определения взятия ворот. Как к ней относитесь?

— Отношусь к этому нововведению положительно. Все-таки взятие ворот — это такой фактор, который может повлиять на дальнейшее течение игры.

Например, вчера мы видели, как в матче Камерун — Чили (0:2) отменили гол и команды ушли на перерыв при счете 0:0, а так игроки могли отправиться отдыхать при преимуществе одной из команд. Это очень серьезное различие.

— Для сборной России выгодна ничья Мексики и Португалии?

— Нет, для российской команды было бы лучше, чтобы кто-то выиграл. Ничья, на мой взгляд, здесь невыгодна для нашей сборной.

— Кого стоит больше опасаться — Мексику или Португалию?

— Мне кажется, оба этих матча будут очень серьезным испытанием для нашей команды. Эти встречи покажут реальный уровень сборной России по футболу. Но, дай бог, все сложится хорошо, и мы пройдем в полуфинал. Да и вообще — после Новой Зеландии у дружины Станислава Черчесова слабых команд на пути уже не будет.

— Уровень игры, который показала сборная России во встрече с Новой Зеландией, достаточен для того, чтобы добиться победы в будущих поединках?

— Конечно, национальной команде России необходимо добавлять. Ведь уровень наших следующих соперников во много раз превосходит чемпионов Океании.

При всем уважении к сборной Новой Зеландии — мы должны были обыгрывать эту команду. Причем три очка в копилке дружины Станислава Черчесова должны были оказаться при любом составе, в любую погоду и любое время суток.

Если бы мы такую команду как Новая Зеландия не обыграли, то нашей сборной пришлось бы очень тяжело.

Вообще российские футболисты в своем первом матче показали хорошую, солидную игру, которая обеспечила нам комфортный счет. Надеюсь, что эта заряженность у игроков никуда не денется и в дальнейшем.

— Вчерашние матчи Кубка конфедераций собрали чуть больше 30 тыс болельщиков. Как думаете, это много для такого турнира?

— На решающих матчах болельщиков будет еще больше. И я думаю, что на сегодняшний день посещаемость соревнований вышла на хороший уровень. Многие стадионы мечтали бы о цифре в 30 тыс зрителей. А ведь это еще Кубок конфедераций, а не чемпионат мира.

Программа Кубка конфедераций 19 июня продолжится матчем Австралия — Германия, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Этот поединок начнется в 18.00 мск.

Сборная России свою следующую игру проведет 21 числа в Москве. В 18.00 мск отечественная команда померится силами с действующими чемпионами Европы — португальцами на стадионе «Спартак».
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18 Июня, 18:00 Зрители 34372 Группа A Казань Арена
Португалия 2:2
Первый тайм: 1:1
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
34′ Рикарду Куарежма (Криштиану Роналду) 20
86′ Седрик Суариш 21
14 Хавьер Эрнандес (К. Вела) 42′
15 Эктор Морено (Хонатан дос Сантос) 90+1′
Составы
Руй Патрисиу 1
Седрик Суариш 21
Рафаэл Геррейру 5
Пепе 3
Жозе Фонти 6
90+3′ Андре Гомиш 15
Криштиану Роналду (к) 7
Виллиам Карвалью 14
82′ Рикарду Куарежма 20
Андре Силва 9
58′ Жоау Моутинью 8
68′ Адриэн Силва 23
58′ Нани 17
Желсон Мартинш 18
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
5 Диего Рейес
15 Эктор Морено
6 Хонатан дос Сантос
16 Эктор Эррера
14 Хавьер Эрнандес
18 Андрес Гуардадо (к) 73′
3 Карлос Сальседо 67′
2 Нестор Араухо
11 Карлос Альберто Вела 57′
10 Джовани Дос Сантос
9 Рауль Хименес 79′
19 Орибе Перальта
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 3
14 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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