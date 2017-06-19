Масалитин: России невыгодна ничья Мексики и Португалии

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Специалист назвал встречу Португалии и Мексики самым интересным матчем турнира на данный момент, положительно отнесся к идее введения видеоповторов и подчеркнул, что сборной России необходимо прибавлять для выхода в плей-офф Кубка.

— Какие эмоции остались от просмотра поединка между Португалией и Мексикой?

— На мой взгляд, этот матч получился очень хорошим. Команды не отсиживались в обороне, искали счастья в атаке и пытались навязать друг другу свою игру.

Я думаю, что этот поединок на сегодняшний день — лучший на Кубке конфедераций в России. Была интрига, была развязка — в общем, все, что нужно болельщикам.

— Счет 2:2 вам кажется логичным?

— Да, результат закономерен. Было достаточно моментов и у тех, и у других ворот. Поэтому считаю, что обе стороны наиграли на два забитых мяча.

— Роналду признан лучшим игроком матча? Согласны с этим решением?

— Португальская звезда играла в несвойственный для себя футбол. Роналду занимался тем, что искал партнеров и выводил их на завершающие удары.

Хотя он и сам хорошо умеет штамповать голы. Криштиану постоянно держал мексиканскую оборону в напряжении. Поэтому, возможно, он и был одним из лучших во вчерашнем матче.

— Получается, что Роналду в мадридском «Реале» и Роналду в сборной Португалии — это два разных футболиста?

— Да, в национальной команде своей страны этот игрок выполняет немного другие функции, чем в клубе, однако, я думаю, что при первой же возможности он выдвинется вперед, и искать уже будут его.

— Мы увидели в действии систему видеоповторов для определения взятия ворот. Как к ней относитесь?

— Отношусь к этому нововведению положительно. Все-таки взятие ворот — это такой фактор, который может повлиять на дальнейшее течение игры.

Например, вчера мы видели, как в матче Камерун — Чили (0:2) отменили гол и команды ушли на перерыв при счете 0:0, а так игроки могли отправиться отдыхать при преимуществе одной из команд. Это очень серьезное различие.

— Для сборной России выгодна ничья Мексики и Португалии?

— Нет, для российской команды было бы лучше, чтобы кто-то выиграл. Ничья, на мой взгляд, здесь невыгодна для нашей сборной.

— Кого стоит больше опасаться — Мексику или Португалию?

— Мне кажется, оба этих матча будут очень серьезным испытанием для нашей команды. Эти встречи покажут реальный уровень сборной России по футболу. Но, дай бог, все сложится хорошо, и мы пройдем в полуфинал. Да и вообще — после Новой Зеландии у дружины Станислава Черчесова слабых команд на пути уже не будет.

— Уровень игры, который показала сборная России во встрече с Новой Зеландией, достаточен для того, чтобы добиться победы в будущих поединках?

— Конечно, национальной команде России необходимо добавлять. Ведь уровень наших следующих соперников во много раз превосходит чемпионов Океании.

При всем уважении к сборной Новой Зеландии — мы должны были обыгрывать эту команду. Причем три очка в копилке дружины Станислава Черчесова должны были оказаться при любом составе, в любую погоду и любое время суток.

Если бы мы такую команду как Новая Зеландия не обыграли, то нашей сборной пришлось бы очень тяжело.

Вообще российские футболисты в своем первом матче показали хорошую, солидную игру, которая обеспечила нам комфортный счет. Надеюсь, что эта заряженность у игроков никуда не денется и в дальнейшем.

— Вчерашние матчи Кубка конфедераций собрали чуть больше 30 тыс болельщиков. Как думаете, это много для такого турнира?

— На решающих матчах болельщиков будет еще больше. И я думаю, что на сегодняшний день посещаемость соревнований вышла на хороший уровень. Многие стадионы мечтали бы о цифре в 30 тыс зрителей. А ведь это еще Кубок конфедераций, а не чемпионат мира.

Программа Кубка конфедераций 19 июня продолжится матчем Австралия — Германия, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Этот поединок начнется в 18.00 мск.

Сборная России свою следующую игру проведет 21 числа в Москве. В 18.00 мск отечественная команда померится силами с действующими чемпионами Европы — португальцами на стадионе «Спартак».