Роналду пропустил тренировку сборной Португалии

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В занятии не принимает участия большинство игроков основы, которые накануне сыграли в матче с Мексикой на Кубке конфедераций (2:2), передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Лишь Пепе, Рикардо Куарежма и три игрока, вышедших на замену, участвуют в тренировке, остальные — резервисты.

В 16:00 мск сборная Португалии покинет отель и вылетит в Москву, где начнёт подготовку к матчу со сборной России. Встреча состоится 21 июня.