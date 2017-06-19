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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30117256/
19 июня 2017, 12:28 | Чемпионат.com

Сборная России готовится к матчу с Португалией в полном составе

Сборная России готовится к матчу группы А Кубка конфедераций в полном составе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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© РИА "Новости"

Занятие проходит на стадионе ЦСКА.

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией (2:0). В этой же группе сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой (2:2).

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня и пройдёт на «Открытие Арене». Начало — в 18:00 мск.
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