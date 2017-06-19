Сборная России готовится к матчу с Португалией в полном составе
Сборная России готовится к матчу группы А Кубка конфедераций в полном составе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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Занятие проходит на стадионе ЦСКА.
Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией (2:0). В этой же группе сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой (2:2).
Матч Россия — Португалия состоится 21 июня и пройдёт на «Открытие Арене». Начало — в 18:00 мск.
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