Сборная России готовится к матчу с Португалией в полном составе

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Занятие проходит на стадионе ЦСКА.

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией (2:0). В этой же группе сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой (2:2).

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня и пройдёт на «Открытие Арене». Начало — в 18:00 мск.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тренировка началась! ? <a href="https://t.co/gvl2ngqBtY">pic.twitter.com/gvl2ngqBtY</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/876718400571047936">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>