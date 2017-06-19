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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Новая Зеландия 0
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Чили 2
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тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30116407/
19 июня 2017, 11:00 | БЕЛТА

Сборные четырех стран примут участие в розыгрыше «Кубка дружбы» по пляжному футболу в Витебске

19 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Беларуси, Азербайджана, Литвы и Турции разыграют главный приз международного турнира по пляжному футболу «Кубок дружбы», который пройдет в Витебске с 30 июня по 2 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» Беларуси (АФПФ) Алексей Сычев.

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Участники проведут матчи в один круг. После этого две лучшие команды сойдутся в очном поединке для определения сильнейшей сборной турнира, другой дуэт сыграет матч за третье место. Организаторы соревнований подготовили развлекательную программу для гостей и зрителей. Например, 30 июня состоится товарищеский матч с участием звезд белорусской эстрады и журналистов с ветеранами белорусского футбола.

Традиционные седьмые по счету соревнования будут проходить под эгидой ФИФА и международной федерации пляжного футбола BSWW. Их представители прибудут в Витебск 28 июня, делегацию возглавит Рикардо Гарсия, один из самых опытных менеджеров по пляжному футболу, на счету которого организация крупных турниров, отметил Алексей Сычев. Проведение турнира в Витебске под эгидой ФИФА значительно повысило статус мероприятия, но налагает большую ответственность на организаторов. До старта соревнований в нынешнем году еще предстоит выполнить работы, в том числе, по модернизации трибун, созданию отдельной зоны для спортсменов, по обеспечению безопасности на территории стадиона для пляжных видов спорта в пойме реки Витьба. Кроме того, в эти дни завершается передача функций оперативного управления спорткомплексом из городского ЖКХ управлению спорта и туризма Витебского облисполкома, что также повысит качество организации мероприятий на этой излюбленной горожанами площадке.

Матчи «Кубка дружбы — 2017» запланированы к показу по телеканалу «Беларусь 5».
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