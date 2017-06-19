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https://sport.mail.ru/football2017/news/30115778/
19 июня 2017, 10:08 | БЕЛТА

Тренерский штаб сборной Беларуси по пляжному футболу возглавит испанский специалист

19 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В состав обновленного тренерского штаба сборной Беларуси по пляжному футболу войдут два представителя Испании, а возглавит команду опытный тренер, бывший игрок сборной Испании Нико, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» Беларуси (АФПФ) Алексей Сычев.

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© РИА "Новости"

Первый официальный матч под руководством испанского специалиста национальная команда сыграет на международном турнире «Кубок дружбы», который пройдет с 30 июня по 2 июля в Витебске. «Накануне соревнований сборная проведет учебно-тренировочный сбор в Витебске, где и будет представлен игрокам обновленный тренерский штаб, в который войдут помимо двух представителей Испании уже работающий с командой известный белорусский специалист Вячеслав Акшаев», — сообщил Алексей Сычев.

Должность рулевого сборной оставалась вакантной с 30 марта 2017 года после того, как АФПФ досрочно расторгла контракт с бразильским специалистом Марко Октавио.

По словам Алексея Сычева, перед новым тренерским штабом ставится задача как минимум не ухудшить положение сборной в международных рейтингах, а также войти в тройку сильнейших по итогам розыгрыша Евролиги, где команда в 2016 году впервые поднялась на пятое место. Вместе с тем основным ориентиром в работе для испанских специалистов станет подготовка команды и ближайшего резерва к участию в Европейских играх 2019 года, которые пройдут в Беларуси. Для этого в текущем году сформирована на профессиональной основе молодежная сборная (возраст игроков до 21 года). Кроме того, упор делается на развитие массового пляжного футбола в регионах. Впервые в текущем году в формате первой лиги пройдут чемпионаты по пляжному футболу во всех областях и Минске, а победитель завоюет право выступать в высшей лиге в будущем сезоне. Федерация нацеливает тренерский штаб сборной посещать матчи в регионах и просматривать перспективное пополнение для главной команды.
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