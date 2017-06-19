«Система видеоповторов справедлива»

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В то же время наставник камерунцев Уго Брос отметил, что доволен игрой своих подопечных, а игрок средней линии африканской сборной Себастьян Сиани заявил, что коллектив хотел добиться успеха в память об умершем на КК-2003 соотечественнике Марк-Вивьене Фоэ.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 18.06.2017, 21:00 0:2 Камерун Чили

Сборная Камеруна проиграла соперникам из Чили в матче первого тура группы B на Кубке конфедераций по футболу — 2017. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Южной Америки.

Главный тренер камерунцев Уго Брос, комментируя поражение своих подопечных на послематчевой пресс-конференции, заявил, что доволен игрой футболистов, несмотря на отрицательный результат.

«Мы побаивались соперника в начале матча. Прошло 20 минут, в это время мы могли пропустить три гола. Нам просто повезло, что этого не случилось. Чилийцы использовали свою возможность, а мы разочарованы результатом.

Но потом мы обрели уверенность и в целом сыграли достойно. Когда играешь с командой, которая находится на четвертой позиции в рейтинге ФИФА, разница ощущается.

Мы еще молоды, нам есть, куда расти. Нам нужно поэтапно развиваться, и на таких турнирах как Кубок конфедераций самое время это делать, — сказал он.

Визави Броса Хуан Антонио Пицци в свою очередь заявил, что система видеоповторов, которой пользуются арбитры, чтобы определить, забит ли мяч по правилам, является справедливой.

«Мне кажется, что для того, чтобы эта система прижилась, нужно время. Если я правильно понимаю, это эксперимент. Мы испытываем эту систему. Может, трудно к ней привыкнуть, но, возможно, пройдет время и все будет нормально.

Сегодня в конце первого тайма мы могли вести в счете, но после просмотра момента вновь вернули нули на табло. Игроки были разочарованы, был небольшой стресс, но техника даст нам возможность более справедливо определять спорные ситуации. Давайте подождем, — сказал Пицци.

Во время матча главный арбитр Дамир Скомина был вынужден дважды прибегнуть к помощи системе видеоповторов. В первом тайме судья засчитал гол чилийцев, однако затем отменил его, так как взятие ворот было зафиксировано ошибочно. А уже на исходе встречи Скомина, напротив, отменил гол, однако повтор показал, что чилийцы забили мяч по правилам.

Полузащитник южноамериканцев Артуро Видаль, который был признан лучшим игроком матча, по окончании встречи заявил, что новое футбольное правило доставляет неудобства.

«Когда мы играем, мы сосредоточены, а это правило видеофиксации создает новые трудности.

Нам объясняли, как это работает, но в игре не всегда можно это должным образом воспринять. Но эта система справедлива. А в игре мы были лучше соперника, — сказал Видаль.

Партнер Артуро по команде Чарлес Арангис после завершения матча рассказал, что сам попросил у Пицци замены из-за того, что почувствовал усталость.

«У нас было несколько ошибок по ходу матча. Возможно, это связано с тем, что команда еще акклиматизируется. Сейчас чувствую себя уставшим. Начал проигрывать борьбу в центре поля и попросил главного тренера заменить меня. Наверное, сказалось то, что это уже конец сезона, да и первый тайм получился сложным, и я потратил много сил.

Матч с Германией? Не стоит его как-то выделять. Для нас важна каждая игра. Мы наслаждаемся всеми поединками.

Как мне игра Алексиса Санчеса? Он самый важный игрок в нашей команде. Однако у нас есть, кем его заменить. Рад, что Санчес вышел на поле и помог нам в этой игре.

Атмосфера стадиона на нас давила, но мы все равно смогли взять три очка и выиграть этот матч. Сейчас мы будем отдыхать, чтобы потом подготовиться к следующей встрече, — отметил Арангис.

Хавбек сборной Камеруна Себастьян Сиани рассказал журналистам, что его команда хотела бы выиграть в честь футболиста «Неукротимых львов», умершего на Кубке конфедераций 14 лет назад — на турнире 2003 года в ходе одной из встреч прямо на поле упал Марк-Вивьен Фоэ, и через несколько часов врачи констатировали его смерть.

«Что я думаю про видеоповторы? Это новое дело. Мы знали, что это будущее и надо с этим жить. Иногда это в твою пользу, но так теперь будет всегда. Бывает, что теряется время при просмотрах, но мы должны принять это нововведение.