Оказали видеопомощь: чилийские футболисты победили камерунцев в матче Кубка конфедераций

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Предматчевый карнавал

Чилийские болельщики «оккупировали» Москву накануне матча, который для столицы стал первым в рамках домашнего турнира. Сначала небольшая группа фанатов из 40−50 человек собралась на Манежной площади и исполнила несколько национальных песен под аккомпанемент барабанов. Затем действие перенеслось на арену «Спартак», где болельщики разогревались и показывали, как будут поддерживать свою команду во время матча.

Чилийцы по первым дням турнира показывают самую активную поддержку своей команды, на стадионе их было не менее четырех тысяч. Перед матчем они охотно раздавали интервью российским и зарубежным телеканалам, делали селфи с российскими фанатами и распевали фирменное «Чи-чи-чи-ли- ли-ли».

Камерунцы, напротив, приехали в усеченном составе, порядка 50−60 человек. Но это лишь подогревало интерес к африканцам, с которыми и чилийцы, и россияне хотели сфотографироваться. Группа камерунцев творчески подошла к подготовке и на подходе к стадиону разложила сувениры за символическую плату, там были флаги команды, браслеты и даже футболки.

На самом матче чилийцы были громче всех, даже после завершения гимна болельщики допели второй куплет, а капелла, а футболисты продолжали держать руку у сердца до конца исполнения.

Много моментов, мало голов

В стартовом протоколе обеих команд выделялось лишь отсутствие Алексиса Санчеса, который начал матч на скамейке запасных. 15 июня полузащитник сборной Чили получил повреждение ноги на тренировке. На предматчевой пресс- конференции наставник команды Хуан Антонио Пицци отметил, что участие футболиста в игре с камерунцами под вопросом. Также в запасе у чилийцев остался другой звездный игрок — голкипер Клаудио Браво, который до сих пор полностью не восстановился после травмы, полученной в апреле в игре за «Манчестер Сити».

Первая половина матча протекала под постоянными атаками чилийцев, что в концовке тайме привело к голу Эдуардо Варгаса, но взятие ворот было отменено после использования арбитром помощи видеоассистентов. Варгас в момент передачи находился в офсайде. Это уже второй случай использования видеопомощи главными судьями на турнире. Ранее в воскресенье был отменен гол в игре Мексика — Португалия.

Во втором тайме игра выровнялась, африканская команда позволяла себе больше ходить в атаку, все чаще беспокоя голкипера чилийцев Джонни Эрреру. На 57-й минуте игры на поле появился Санчес, но это не изменило расклада сил. Обе команды атаковали обоюдно остро. Развязка наступила на 80-й минуте, после подачи с фланга победный мяч на свой счет записал Артуро Видаль.

В концовке матча голом отметился чилийский форвард Эдуардо Варгас. Но и здесь не обошлось без участия VAR. Мяч был засчитан только после повторного просмотра эпизода.

Мнения наставников

На послематчевой пресс-конференции главной темой обсуждения стали эпизоды, связанные с использованием VAR. Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос отметил, что видеоповторы были важны для хода игры, но постоянные перерывы будут неприятны футболистам.

«Два раза его использовали во время матча сегодня, на мой взгляд, это важно, это факты, поэтому голы в итоге либо были засчитаны, либо нет. Если это будет происходить несколько раз во время одной игры, это не будет приятно для самих футболистов, это понятно», — сказал наставник камерунской команды.

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци считает, что видеоповторы в футболе — это эксперимент, к которому надо привыкнуть.

«Если я правильно понимаю, это эксперимент, мы просто используем эту систему на Кубке конфедераций. К этому трудно привыкнуть, ведь раньше мы не ждали, пока кто-то посмотрит повтор, примет решение. По ходу первого тайма мы уже могли вести 1:0, но счет в итоге не был открыт, поэтому игроки были разочарованы. Мы пока не привыкли к этому, поэтому поживем, увидим», — сказал Пицци.

Сборная Чили сыграет 22 июня в Казани с командой Германии, а затем 25-го числа в Москве с австралийцами. Камерунцы встретятся со сборными Австралии (22 июня, Санкт- Петербург) и Германии (25 июня, Сочи).