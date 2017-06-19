Спасибо, что приехали. Что за Германия сыграет в России
Чемпионы мира привезли в Россию экспериментальный состав. Кажется, у немцев исторически сложилось скептическое отношение к Кубку конфедераций. Разбираемся, почему.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧЕРЧЕСОВ ОШИБСЯ
В середине марта главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал гостем редакции «СЭ». В частности, мы спросили, не расстроится ли он, если некоторые команды приедут на турнир не самым сильным составом. Например, Португалия или Германия.
— Не знаю, откуда у вас такая информация, — удивился тренер. — Криштиану заявил, что он хочет приехать и выиграть, и Лев, думаю, привезет сильнейший состав. Знаю лучше, чем вы.
Сказал это Черчесов очень уверенно. Подумалось даже, что он действительно знает о планах Лева. Тем более, что они отлично знакомы: немец тренировал Черчесова в «Тироле» в начале «нулевых».
Однако на практике все оказалось иначе. По сути, Лев привез в Россию вторую сборную! Нойер, Хеведес, Хуммельс, Боатенг, Хедира, Езил, Кроос, Гетце, Мюллер — никого из них в заявке не оказалось. Правда, голкипер «Баварии» при всем желании не смог бы сыграть в России. Вместо этого на днях он сыграл свадьбу. На костылях. Однако даже не случись травмы, Лев едва ли его вызвал бы. Как и Ройса, перенесшего недавно операцию на колене.
«Играют в футбол все, а побеждают немцы», — в эту ставшую крылатой фразу многие верят. Однако чтобы она оставалась реальностью, бундестим нужна постоянная подпитка новыми кадрами. Именно этим и объяснил Лев свое решение не вызывать главных звезд:
— Некоторые считают, что мы не получим пользы от турнира, ведь через год на чемпионате мира будут играть в основном другие футболисты. Однако я уверен, что следующее поколение сборной Германии заслуживает того, чтобы показать себя миру. Более того, эти парни горят желанием себя проявить и способны
КАПИТАН ДРАКСЛЕР И «СТАРИК» ВАГНЕР
Состав у немцев действительно «зеленый»: только три чемпиона мира-2014 (причем Гинтер не играл в Бразилии вообще, а Мустафи и Дракслер очень мало) и шесть участников прошлогоднего Euro.
В недавних матчах с Данией (1:1) и
Заявка была бы более представительной, если бы не травма вызванного изначально Сане — атакующему игроку «Манчестер Сити» потребовалась операция на носу. Не сыграет в России и Демме из «Лейпцига», получивший повреждение спины на одной из последних тренировок перед вылетом в Сочи.
О молодости команды лишний раз напоминает тот факт, что капитаном в матче с Данией был 23-летний Дракслер. И в этом плане выделяется 29-летний форвард Вагнер. Он самый старший в заявке. Так что в данном случае не приходится говорить о «следующем поколении».
Нападающему, который за два сезона наколотил 27 голов за «Дармштадт» и «Хоффенхайм», устраивают экзамен. После ухода из сборной Подольски и Клозе Лев явно ощущает нехватку забивного чистого форварда. Год назад во Франции это сказалось, когда в полуфинале
РАНЬШЕ НЕМЦЫ ПОСТУПАЛИ ПРОЩЕ
Отношение сборной Германии к Кубку конфедераций можно воспринимать
Так что сейчас все не так уж плохо.
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