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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113471/
19 июня 2017, 1:33 | Спорт-Экспресс

Спасибо, что приехали. Что за Германия сыграет в России

Чемпионы мира привезли в Россию экспериментальный состав. Кажется, у немцев исторически сложилось скептическое отношение к Кубку конфедераций. Разбираемся, почему.

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© Спорт-Экспресс

ЧЕРЧЕСОВ ОШИБСЯ

В середине марта главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал гостем редакции «СЭ». В частности, мы спросили, не расстроится ли он, если некоторые команды приедут на турнир не самым сильным составом. Например, Португалия или Германия.

— Не знаю, откуда у вас такая информация, — удивился тренер. — Криштиану заявил, что он хочет приехать и выиграть, и Лев, думаю, привезет сильнейший состав. Знаю лучше, чем вы.

Сказал это Черчесов очень уверенно. Подумалось даже, что он действительно знает о планах Лева. Тем более, что они отлично знакомы: немец тренировал Черчесова в «Тироле» в начале «нулевых».

Однако на практике все оказалось иначе. По сути, Лев привез в Россию вторую сборную! Нойер, Хеведес, Хуммельс, Боатенг, Хедира, Езил, Кроос, Гетце, Мюллер — никого из них в заявке не оказалось. Правда, голкипер «Баварии» при всем желании не смог бы сыграть в России. Вместо этого на днях он сыграл свадьбу. На костылях. Однако даже не случись травмы, Лев едва ли его вызвал бы. Как и Ройса, перенесшего недавно операцию на колене.

«Играют в футбол все, а побеждают немцы», — в эту ставшую крылатой фразу многие верят. Однако чтобы она оставалась реальностью, бундестим нужна постоянная подпитка новыми кадрами. Именно этим и объяснил Лев свое решение не вызывать главных звезд:

— Некоторые считают, что мы не получим пользы от турнира, ведь через год на чемпионате мира будут играть в основном другие футболисты. Однако я уверен, что следующее поколение сборной Германии заслуживает того, чтобы показать себя миру. Более того, эти парни горят желанием себя проявить и способны по-настоящему зажечь на Кубке конфедераций. Если три-четыре из них поедут в Россию через год, сочту это за успех.

КАПИТАН ДРАКСЛЕР И «СТАРИК» ВАГНЕР

Состав у немцев действительно «зеленый»: только три чемпиона мира-2014 (причем Гинтер не играл в Бразилии вообще, а Мустафи и Дракслер очень мало) и шесть участников прошлогоднего Euro.

В недавних матчах с Данией (1:1) и Сан-Марино (7:0) шесть человек провели свои первые матчи за бундестим — Трапп, Платтенхардт, Вагнер, Демирбай, Штиндль и Юнес. Вагнер из «Хоффенхайма» и Юнес из «Аякса» забили свои первые мячи, как из Брандт из «Байера».

Заявка была бы более представительной, если бы не травма вызванного изначально Сане — атакующему игроку «Манчестер Сити» потребовалась операция на носу. Не сыграет в России и Демме из «Лейпцига», получивший повреждение спины на одной из последних тренировок перед вылетом в Сочи.

О молодости команды лишний раз напоминает тот факт, что капитаном в матче с Данией был 23-летний Дракслер. И в этом плане выделяется 29-летний форвард Вагнер. Он самый старший в заявке. Так что в данном случае не приходится говорить о «следующем поколении».

Нападающему, который за два сезона наколотил 27 голов за «Дармштадт» и «Хоффенхайм», устраивают экзамен. После ухода из сборной Подольски и Клозе Лев явно ощущает нехватку забивного чистого форварда. Год назад во Франции это сказалось, когда в полуфинале из-за травмы не сыграл Гомес, а других нападающих в команде попросту не было. Начал Вагнер за здравие — огорчил санмаринцев хет-триком.

РАНЬШЕ НЕМЦЫ ПОСТУПАЛИ ПРОЩЕ

Отношение сборной Германии к Кубку конфедераций можно воспринимать по-разному. Все-таки статус турнира от потери немецких звезд страдает. Однако стоит учесть, что раньше Германия вообще игнорировала это соревнование! В 1997 она должна была принять в нем участие как чемпион Европы, но отказалась. В 2003-м история повторилась, когда немцы были вице-чемпионами мира. Франция в 99-м и Италия в 2003-м тоже брали самоотвод, но никто не позволял себе подобного целых два раза.

Так что сейчас все не так уж плохо.
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