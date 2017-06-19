Арангис: Можно сказать, что сборная Чили сыграла вничью с системой видеоповторов

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«Думаю, к новой системе все скоро привыкнут. Нам она сегодня не навредила. Можно сказать, сыграли с ней вничью. Убьёт ли это дух футбола? Надеюсь, что нет», — передаёт слова Босежура корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

По ходу встречи главный арбитр матча два раза воспользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.