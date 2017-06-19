В Петербурге эксперимент ФИФА провалился

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На исходе 14-й минуты судья не заметил, что вратарь новозеландцев Маринович, пытаясь выбить мяч, но не сыграв в него, правым коленом ударил Полоза в голеностоп и сбил нашего форварда. Рефери следовало остановить матч, назначить 11-метровый удар в ворота гостей и наказать голкипера желтой карточкой. Однако он этого не сделал, продолжив игру.

Многие, наверное, в тот момент ждали, что вот-вот встреча все-таки остановится, — после того как один из трех видеоассистентов (бразилец Сандру Риччи, канадец Джо Флетчер или парагваец Энрике Касерес) заметит фол голкипера и сообщит об этом Рольдану.

Но… Бежали секунды, мяч переместился в центр поля, а долгожданного свистка все не было. Он прозвучал только через 16 секунд. Однако к фолу Мариновича сигнал арбитра не имел никакого отношения — Ерохин нарушил правила, «заработав» штрафной удар.

Казалось, вот шанс посмотреть запись, проконсультироваться, «открутить» матч назад и назначить пенальти. Но этого не произошло.

Почему же нарушение правил Мариновича увидели все телезрители, которым чуть позже показали видеоповтор, а вот судьи, несмотря на 10 пар глаз (Рольдана, первого ассистента Александра Гусмана и трех видеоарбитров), фол пропустили?

Однозначного ответа нет. Есть только версии и предположения.

Говорят, что VAR (video assistant referee), или ВАР (видеоарбитр), по инструкции может вмешиваться в действия судьи, работающего на поле, только если тот совершает очевидную ошибку. А вот если речь идет о сомнениях, даже малейших, в неправильности решения арбитра, давать ему советы не стоит.

В ситуации с Полозом могло показаться, что вратарь сыграл в мяч, или что наш нападающий «нарисовал» фол, пытаясь таким образом добиться назначения 11-метрового. То есть у видеоассистентов возникли сомнения. У всех трех сразу.

Либо они все-таки дали устный сигнал Рольдану, но тот отказался от помощи, будучи уверенным в своей правоте.

Или же они все вчетвером не увидели фол голкипера, либо не сочли его фолом.

Может быть, ВАРы слишком долго просматривали видеозапись и не успели предупредить судью, пока ситуация на поле еще позволяла назначить пенальти.

Кстати, тут уместен вопрос: сколько времени у видеоассистентов на изучение видеозаписи? Когда еще можно «открутить» матч назад, а когда вернуть упущенное уже нельзя?

Представьте себе, что новозеландцы в быстрой контратаке забили нам гол, и тут все три ВАРа сообщили Рольдану, что в пользу сборной России за фол на Полозе следовало назначить пенальти. Как быть судье? Засчитать взятие ворот Акинфеева, но все равно указать на 11-метровую отметку? Или отменить гол Новой Зеландии и дать российским футболистам выполнить пенальти?

В любом случае можно говорить о том, что первый тестовый матч на Кубке конфедераций не принес того, что ожидали болельщики, — исправления ошибки арбитра, ради чего и затеян весь этот тест с ВАРами. В Санкт-Петербурге эксперимент ФИФА провалился.

КТО АВТОР ПЕРВОГО ГОЛА КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017?

Кого считать автором первого гола турнира, открывшего счет в игре сборных России и Новой Зеландии? Сначала прозвучала фамилия Глушакова. Однако очень быстро авторство переписали на Боксалла, поразившего собственные ворота.

В чемпионате России решающее слово в таких ситуациях остается за арбитром. Кого он запишет в итоговый протокол — тому и слава. Понятно, что судьям все равно. И нередко они отдают предпочтение игроку хозяев поля. Даже в более-менее очевидных ситуациях. Потому официальные данные РФПЛ, случается, не совпадают со статистикой, к примеру, «СЭ». И наоборот.

У ФИФА подход иной. Давно выработан ряд критериев, которые используются после просмотра видеозаписи для принятия окончательного решения. Так, например, если мяч, летящий в створ ворот, случайно отскакивает в сетку от какого-либо игрока, автором гола считается тот футболист, который нанес удар по воротам. Если футболист преднамеренно изменяет траекторию полета мяча, летящего в ворота, авторство гола отдают ему, а не игроку, нанесшему удар. Если мяч, летящий мимо ворот, отскакивает в сетку или переправляется в ворота, автором гола признается футболист (защищающейся или атакующей команды), из-за которого изменилась траектория полета мяча.

Вердикт выносят не судьи, а технические эксперты, просматривающие записи матча. Бывало, что на чемпионатах мира авторство меняли спустя сутки-двое после игры.