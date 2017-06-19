В Петербурге эксперимент ФИФА провалился
В ходе матча в
Санкт-Петербурге колумбийский арбитр Вильмар Рольдан допустил серьезную ошибку, которую не исправил ни один из трех видеоассистентов, работавших на игре.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
На исходе 14-й минуты судья не заметил, что вратарь новозеландцев Маринович, пытаясь выбить мяч, но не сыграв в него, правым коленом ударил Полоза в голеностоп и сбил нашего форварда. Рефери следовало остановить матч, назначить 11-метровый удар в ворота гостей и наказать голкипера желтой карточкой. Однако он этого не сделал, продолжив игру.
Многие, наверное, в тот момент ждали, что
Но… Бежали секунды, мяч переместился в центр поля, а долгожданного свистка все не было. Он прозвучал только через 16 секунд. Однако к фолу Мариновича сигнал арбитра не имел никакого отношения — Ерохин нарушил правила, «заработав» штрафной удар.
Казалось, вот шанс посмотреть запись, проконсультироваться, «открутить» матч назад и назначить пенальти. Но этого не произошло.
Почему же нарушение правил Мариновича увидели все телезрители, которым чуть позже показали видеоповтор, а вот судьи, несмотря на 10 пар глаз (Рольдана, первого ассистента Александра Гусмана и трех видеоарбитров), фол пропустили?
Однозначного ответа нет. Есть только версии и предположения.
Говорят, что VAR (video assistant referee), или ВАР (видеоарбитр), по инструкции может вмешиваться в действия судьи, работающего на поле, только если тот совершает очевидную ошибку. А вот если речь идет о сомнениях, даже малейших, в неправильности решения арбитра, давать ему советы не стоит.
В ситуации с Полозом могло показаться, что вратарь сыграл в мяч, или что наш нападающий «нарисовал» фол, пытаясь таким образом добиться назначения 11-метрового. То есть у видеоассистентов возникли сомнения. У всех трех сразу.
Либо они
Или же они все вчетвером не увидели фол голкипера, либо не сочли его фолом.
Может быть, ВАРы слишком долго просматривали видеозапись и не успели предупредить судью, пока ситуация на поле еще позволяла назначить пенальти.
Кстати, тут уместен вопрос: сколько времени у видеоассистентов на изучение видеозаписи? Когда еще можно «открутить» матч назад, а когда вернуть упущенное уже нельзя?
Представьте себе, что новозеландцы в быстрой контратаке забили нам гол, и тут все три ВАРа сообщили Рольдану, что в пользу сборной России за фол на Полозе следовало назначить пенальти. Как быть судье? Засчитать взятие ворот Акинфеева, но все равно указать на 11-метровую отметку? Или отменить гол Новой Зеландии и дать российским футболистам выполнить пенальти?
В любом случае можно говорить о том, что первый тестовый матч на Кубке конфедераций не принес того, что ожидали болельщики, — исправления ошибки арбитра, ради чего и затеян весь этот тест с ВАРами. В
КТО АВТОР ПЕРВОГО ГОЛА КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017?
Кого считать автором первого гола турнира, открывшего счет в игре сборных России и Новой Зеландии? Сначала прозвучала фамилия Глушакова. Однако очень быстро авторство переписали на Боксалла, поразившего собственные ворота.
В чемпионате России решающее слово в таких ситуациях остается за арбитром. Кого он запишет в итоговый протокол — тому и слава. Понятно, что судьям все равно. И нередко они отдают предпочтение игроку хозяев поля. Даже в
У ФИФА подход иной. Давно выработан ряд критериев, которые используются после просмотра видеозаписи для принятия окончательного решения. Так, например, если мяч, летящий в створ ворот, случайно отскакивает в сетку от
Вердикт выносят не судьи, а технические эксперты, просматривающие записи матча. Бывало, что на чемпионатах мира авторство меняли спустя
Очень хотелось бы, чтобы автором гола записали Глушакова. Но
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