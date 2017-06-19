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В первом тайме гол чилийцев не был засчитан, так как видеоповторы показали офсайд у Эдуардо Варгаса. Второй гол чилийцев был засчитан после просмотра видеоповтора, показавшего, что Алексис Санчес не был в положении вне игры.

«Хорошая система, со своими особенностями, но, вне зависимости от того, вредит она или нет, это шаг вперёд. Конечно, споры будут идти долго, во многом они зависят от ваших симпатий, но в целом я за такие нововведения», — передаёт слова Босежура корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.