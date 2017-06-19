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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113339/
19 июня 2017, 1:27 | Чемпионат.com

Хавбек сборной Чили Босежур: Система видеопомощи арбитрам — это шаг вперёд

Полузащитник сборной Чили Жан Босежур после матча Кубка конфедераций со сборной Камеруна (2:0) высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам.

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В первом тайме гол чилийцев не был засчитан, так как видеоповторы показали офсайд у Эдуардо Варгаса. Второй гол чилийцев был засчитан после просмотра видеоповтора, показавшего, что Алексис Санчес не был в положении вне игры.

«Хорошая система, со своими особенностями, но, вне зависимости от того, вредит она или нет, это шаг вперёд. Конечно, споры будут идти долго, во многом они зависят от ваших симпатий, но в целом я за такие нововведения», — передаёт слова Босежура корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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18 Июня, 21:00 Зрители 33492 Группа B Спартак
Камерун 0:2
Первый тайм: 0:0
Чили
Главные тренеры
Уго Брос Хуан Антонио Пицци
Голы
8 Артуро Видаль (А. Санчес) 81′
11 Эдуардо Варгас 90+1′
Составы
Фабрис Ондоа 1
Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Кристиан Бассогог 13
Бенжамен Муканджо (к) 8
Венсан Абубакар 10
Арно Джум 17
89′ Андре-Франк Замбо 3
Жорж Манджек 14
86′ Себастьен Сиани 15
Николя Муми Нгамале 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
17 Гари Медель (к)
18 Гонсало Хара 66′
8 Артуро Видаль
11 Эдуардо Варгас
21 Марсело Диас
20 Чарльз Арангис 71′
5 Франсиско Сильва
6 Хосе Педро Фуэнсалида 64′
19 Леонардо Валенсия
22 Эдсон Пуч 58′
7 Алексис Санчес
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
8 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
11 Фолы 8
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Боковой судья Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
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