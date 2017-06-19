Хавбек сборной Чили Босежур: Система видеопомощи арбитрам — это шаг вперёд
Полузащитник сборной Чили Жан Босежур после матча Кубка конфедераций со сборной Камеруна (2:0) высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам.
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В первом тайме гол чилийцев не был засчитан, так как видеоповторы показали офсайд у Эдуардо Варгаса. Второй гол чилийцев был засчитан после просмотра видеоповтора, показавшего, что Алексис Санчес не был в положении вне игры.
«Хорошая система, со своими особенностями, но, вне зависимости от того, вредит она или нет, это шаг вперёд. Конечно, споры будут идти долго, во многом они зависят от ваших симпатий, но в целом я за такие нововведения», — передаёт слова Босежура корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Главные тренеры
|Уго Брос
|Хуан Антонио Пицци
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|8
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти