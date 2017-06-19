Сочи полностью готов к проведению четырех матчей Кубка конфедераций по футболу
Сочи, который в 2014 году был столицей зимних Олимпийских игр, полностью готов к проведению не менее важных соревнований — матчей Кубка конфедераций.
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Стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады, примет четыре матча — три игры группового этапа, а также полуфинал турнира. Первый матч в Сочи состоится 19 июня — в нем сыграют сборные Германии и Австралии.
Инфраструктура Сочи была в целом готова к проведению Кубка конфедераций. У города имеется богатый опыт, полученный благодаря Олимпиаде и ежегодным этапам «Формулы-1». К Играм-2014 был модернизирован сочинский аэропорт, построены новые транспортные развязки и гостиницы, разработана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что после проведения в 2014 году Олимпийских игр Сочи готов к любому масштабному мероприятию. «Кубок конфедераций заставил нас немного поработать: необходимо было привести к спортивному виду стадион “Фишт”. Это удалось сделать успешно. Городская среда всегда поддерживается на высоком уровне, город очень гостеприимный. Мы готовы на все 100%, добро пожаловать на Кубок конфедераций!» — пригласил гостей города мэр.
Безопасность на высоте
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что руководство Кубани сделало упор на комфорт болельщиков и меры безопасности при подготовке к Кубку конфедераций. «Сейчас все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно. Прежде всего, мы постарались максимально развести их маршруты. Еще в прошлом году мы с Олегом Белозеровым говорили об увеличении количества электричек», — рассказал губернатор.
На период проведения матчей будет курсировать не 19, а 70 «ласточек» в сутки; кроме того, в город поступили 60 новых автобусов. А охрану правопорядка будут обеспечивать около восьми тысяч человек: сотрудники полиции и Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий.
Количество гостиниц, которые есть в Сочи, превосходит в несколько раз требования ФИФА к
Обновленный «Фишт» ждет зрителей
Баннеры Кубка конфедераций-2017 на здании Международного аэропорта СочиСтадион «Фишт» был построен в 2013 году, и предназначением арены изначально были не только мероприятия Игр-2014, но и матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу-2018. Тем не менее, после Олимпиады стадиону потребовалась реконструкция, чтобы он смог принимать футбольные игры. Были убраны павильоны и крыши, а также достроены постоянные и временные трибуны, благодаря которым была увеличена вместимость арены — вместо 40 тысяч зрителей теперь она может принять 47 тысяч.
При этом на Кубке конфедераций часть временных трибун, безопасность которых была поставлена под вопрос
Немцы всем довольны
Стадион «Фишт» и парк аттракционов «Сочи-парк» в СочиДействующие чемпионы мира футболисты сборной Германии проведут в Сочи сразу два матча группового этапа. 19 июня они сыграют на «Фиште» с командой Австралии, а 25 июня — со сборной Камеруна. Уже 15 июня немцы провели в Сочи первую официальную тренировку, и, как заявил менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф, пока команда довольна своим пребыванием в России. «Первые впечатления были очень приятные, — признался Бирхофф в разговоре с немецкими журналистами. — Из отеля мы видим море, небо — голубое, а условия — великолепные. Все организовано наилучшим образом».
Помимо этого, в Сочи состоится игра группового этапа между сборными Мексики и Новой Зеландии, а также полуфинал Кубка конфедераций, который пройдет 29 июня.
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