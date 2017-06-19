Сочи полностью готов к проведению четырех матчей Кубка конфедераций по футболу

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады, примет четыре матча — три игры группового этапа, а также полуфинал турнира. Первый матч в Сочи состоится 19 июня — в нем сыграют сборные Германии и Австралии.

Инфраструктура Сочи была в целом готова к проведению Кубка конфедераций. У города имеется богатый опыт, полученный благодаря Олимпиаде и ежегодным этапам «Формулы-1». К Играм-2014 был модернизирован сочинский аэропорт, построены новые транспортные развязки и гостиницы, разработана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что после проведения в 2014 году Олимпийских игр Сочи готов к любому масштабному мероприятию. «Кубок конфедераций заставил нас немного поработать: необходимо было привести к спортивному виду стадион “Фишт”. Это удалось сделать успешно. Городская среда всегда поддерживается на высоком уровне, город очень гостеприимный. Мы готовы на все 100%, добро пожаловать на Кубок конфедераций!» — пригласил гостей города мэр.

Безопасность на высоте

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что руководство Кубани сделало упор на комфорт болельщиков и меры безопасности при подготовке к Кубку конфедераций. «Сейчас все организовано так, чтобы и туристам, и болельщикам было комфортно. Прежде всего, мы постарались максимально развести их маршруты. Еще в прошлом году мы с Олегом Белозеровым говорили об увеличении количества электричек», — рассказал губернатор.

На период проведения матчей будет курсировать не 19, а 70 «ласточек» в сутки; кроме того, в город поступили 60 новых автобусов. А охрану правопорядка будут обеспечивать около восьми тысяч человек: сотрудники полиции и Росгвардии, казаки и представители частных охранных предприятий.

Количество гостиниц, которые есть в Сочи, превосходит в несколько раз требования ФИФА к городу-организатору. В настоящее время проклассифицировано 1770 объектов размещения, возможность одномоментного размещения гостей — более 200 тысяч человек.

Обновленный «Фишт» ждет зрителей

Баннеры Кубка конфедераций-2017 на здании Международного аэропорта СочиСтадион «Фишт» был построен в 2013 году, и предназначением арены изначально были не только мероприятия Игр-2014, но и матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу-2018. Тем не менее, после Олимпиады стадиону потребовалась реконструкция, чтобы он смог принимать футбольные игры. Были убраны павильоны и крыши, а также достроены постоянные и временные трибуны, благодаря которым была увеличена вместимость арены — вместо 40 тысяч зрителей теперь она может принять 47 тысяч.

При этом на Кубке конфедераций часть временных трибун, безопасность которых была поставлена под вопрос из-за недостаточно прочных перил и отсутствия опор для ног зрителей, использоваться не будет. «Часть временных трибун на “Фиште” на Кубке конфедераций использоваться не будет. Будет вырезка определенная. Решение принято, мы убираем около 1000 мест, вместимость стадиона составит около 47 тысяч человек. По чемпионату мира это еще не обсуждалось», — заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Немцы всем довольны

Стадион «Фишт» и парк аттракционов «Сочи-парк» в СочиДействующие чемпионы мира футболисты сборной Германии проведут в Сочи сразу два матча группового этапа. 19 июня они сыграют на «Фиште» с командой Австралии, а 25 июня — со сборной Камеруна. Уже 15 июня немцы провели в Сочи первую официальную тренировку, и, как заявил менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф, пока команда довольна своим пребыванием в России. «Первые впечатления были очень приятные, — признался Бирхофф в разговоре с немецкими журналистами. — Из отеля мы видим море, небо — голубое, а условия — великолепные. Все организовано наилучшим образом».

Помимо этого, в Сочи состоится игра группового этапа между сборными Мексики и Новой Зеландии, а также полуфинал Кубка конфедераций, который пройдет 29 июня.