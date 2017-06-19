Пеле: Восхищаюсь Криштиану. Но в команду взял бы Месси

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Король футбола отлично говорит на нескольких языках. На русском тоже знает пару фраз. И когда в пятницу вечером на Манежной площади в Москве Пеле охотно говорил на камеру «Спасибо!», восторгу публики не было предела. Бразилец любит нашу страну и нередко здесь бывает. На этот раз он прибыл в качестве посла компании Hublot, официального хронометриста ФИФА, и запустил символический отсчет до старта чемпионата мира.

Программа мероприятий у Пеле была насыщенная, но он не забыл включить в нее своего доброго друга — Валентину Тимофеевну Яшину. Они по-прежнему поддерживают отношения, общаются, вместе хранят память о легендарном вратаре Льве Яшине. Пеле считает его номером один на все времена — об этом бразилец скажет и в нашем интервью.

Фирменная улыбка, блеск в глазах, густой низкий голос. Все это я видел много раз по телевизору и воспринимал как данность. Ничего особенного не почувствовал и в тот момент, когда увидел Пеле на сцене, метрах в пяти от себя. Но стоило сесть рядом, встретиться взглядами, как вдруг пришло осознание, насколько важное событие сейчас происходит. Теперь не только я вижу легенду, но и легенда видит меня. На ближайшие двадцать минут мы — на одной волне.

— Это очень волнительный для меня момент, — начинаю разговор, пытаясь унять сердцебиение. — А есть ли люди, общаясь с которыми, волнуетесь вы?

— Честно? Таких нет!

— Вот как.

— Другое дело — различные моменты, ситуации. Лично я до сих пор нервничаю, когда подписываю какие-то документы. Страх перед официальными бумажками все еще сидит во мне. Но не перед людьми, слава богу.

— Знаю, что каждый день вам поступают запросы от разных изданий и телеканалов. А с кем хотели бы сделать интервью вы?

— А вот таких много. Есть спортсмены, артисты, общественные деятели и даже политики, которыми по-настоящему восхищаюсь.

— Например?

— Мохаммед Али. Жаль, что это уже невозможно, но очень хотел бы с ним поговорить. С огромным интересом взял бы интервью у Михаэля Шумахера, гонщика «Формулы-1», великого мастера своего дела. Кто бы что ни говорил, я восхищаюсь Криштиану Роналду. Но вместе с ним задал бы вопросы и Месси. А если брать не только спорт, то это, конечно, Дональд Трамп. Вот с кем получилось бы занятное интервью! Ведь ему не так просто, ситуация, в которой он оказался, заставляет искать сложные решения. Мне было бы интересно спросить, как Трамп сейчас себя чувствует, какие эмоции испытывает. Ведь президент США тоже живой человек.

— Вы приехали в Москву как представитель часовой компании Hublot. Если бы у вас была возможность остановить время и вернуться в любой из моментов своей карьеры, что выбрали бы?

— Сложный вопрос, потому что таких эпизодов, вы знаете, у меня было много. И я всегда ценил время во всех смыслах этого выражения. Время для футболиста — очень ценный ресурс. Чтобы забить гол, ты должен экономно распоряжаться мгновениями. Каждая секунда имеет значение. И если и возвращаться куда-то, то выбрал бы каждый из моментов, когда забивал мяч. Я их все люблю и ценю, свои голы.

ЯШИН — НОМЕР ОДИН НА ВСЕ ВРЕМЕНА

— Сколько раз вы бывали в России?

— Кажется, шесть или семь, сбился со счета. Впервые это произошло тогда, когда вы еще, кажется, не родились, в 1965 году.

— Точно.

— Но с тех пор приезжал не раз.

— Что вспоминается?

— Голы, ведь я футболист. Очень приятные воспоминания. Вообще у России и Бразилии хорошие связи. Не знаю почему, ведь мы так далеко друг от друга географически, но и в футболе, и в других сферах наши позиции, взгляды достаточно близки.

— Главная ассоциация с Россией?

— Друзья.

— Обычно бразильцы говорят о холоде.

— Нет, для меня Россия — это друзья. И Лев Яшин, который стал первым из них. Сейчас общаюсь с его женой Валентиной, это многое для меня значит.

— О чем вы разговаривали в этот ваш приезд?

— Так получилось, что как раз вспоминали, сколько раз приезжал в Советский Союз и Россию. Поговорили о старых временах, потом я ее спросил: а сколько раз ты бывала в Бразилии? Она отвечает: о, Пеле, никогда не ездила. Я говорю: а в Южной Америке? Отвечает: нет, не была, Яшин ездил, а я — нет. Ну тут я и сказал: раз так, то теперь твоя очередь приехать ко мне в гости. В следующий раз договорились встретиться в Бразилии!

— Что покажете ей? «Маракану», Христа-искупителя?

— Статую Христа Валентине и так покажут. Но я-то живу в Сантосе, в штате Сан-Паулу, поэтому покажу лучшие места моего родного городка.

— Люди часто сравнивают героев прошлого и настоящего. Вы можете сравнить Яшина с кем-то из современных голкиперов? Может, с Буффоном?

— С вратарями в этом плане проще. Вот нападающих сопоставлять тяжеловато, потому что футбол меняется. А вратари остаются вратарями. Как и прежде, нужны реакция, интуиция, видение поля. У нас в Бразилии иконой считается Жилмар, мы вместе выиграли два чемпионата мира. Но лично для меня, без всяких сомнений, номером один остается Яшин. На все времена.

В МОЕЙ КОМАНДЕ ИГРАЛ БЫ МЕССИ!

— Считается, что ЧМ-1970 — ваш лучший турнир. Вы согласны? Какой из трех своих чемпионатов мира считаете самым-самым?

— Хороший вопрос. Ответ на него зависит от того, как рассматривать каждый турнир. На первом чемпионате мира в Швеции в 1958 году мне было 17 лет, я только попал в команду, был молод, и мне не хватало опыта. С одной стороны, пришлось очень сложно, но в то же время — легко. Потому что нет никакой ответственности, ты самый молодой, для тебя это просто мечта. А ответственность несли Диди, Нилтон Сантос — великие, состоявшиеся на тот момент футболисты. 12 лет спустя, на чемпионате мира 1970 года уже я оказался в таком положении. Знал, что это мой последний турнир, что карьера подходит к концу и что люди смотрят на меня особенно внимательно. Вот она, та самая ответственность!

Тем более я уже тогда объявил, что заканчиваю. Требовалось попрощаться на хорошей ноте. Проиграть было бы очень обидно. Нет никаких сомнений, что чемпионат мира 1970 года стал если не лучшим, то точно самым сложным для меня. Это — главный вызов в карьере.

— За кого будете болеть на Кубке конфедераций?

— Бразилии нет, болеть не за кого. Но если уж выбирать, то назову Чили, которая представляет Южную Америку. Очень хорошая команда. Без Бразилии мне будет сложно переживать искренне, поэтому просто пожелаю всем хорошего футбола.

— Фаворит турнира?

— Кубок конфедераций скоротечен. Тут можно случиться все что угодно, потому что турнир короткий, и все команды — достаточно хорошего уровня, чемпионы своих континентов плюс хозяева. Кого-то выделить? Португалия — да, Чили — да. Думаю, соревнования получатся хорошими.

— Вас сотни раз спрашивали о Месси и Криштиану, и насколько я понял, ваши симпатии скорее на стороне аргентинца.

— Давайте поясню. Сейчас подходящий момент, чтобы разобраться. Я не предпочитаю одного другому. Кто лучше — Месси или Криштиану? Да оба! Оба прекрасные футболисты, но они разного стиля. Криштиану в большей степени бомбардир, нацеленный только на чужие ворота, Месси — командный игрок, которому комфортно и в середине поля. Почему считается, что я за Месси? Да только потому, что, если бы мне обязательно надо было бы взять кого-то одного в свою команду, я бы выбрал его! Оба красавцы. Но если решать, кого брать, это будет Месси. Так я отвечаю людям. Конечно, я бы взял обоих, будь у меня такая возможность.

— Когда бразилец выиграет «Золотой мяч»? Последним был Кака.

— Сложный вопрос. На мой взгляд, это произойдет не сейчас. Я рассчитывал на Неймара, но сборная Бразилии не смогла удачно выступить на домашнем чемпионате мира, а это важный фактор. Неймар сейчас, конечно, лучший футболист в Бразилии. Но не в мире.

— Среди молодых людей очень популярен виртуальный футбол. Вы это понимаете?

— Я пытался понять. У меня, честно говоря, не получилось, но не осуждаю это увлечение. Если человек любит футбол и получает таким образом положительные эмоции, почему нет? Это, конечно, не то же самое, что и на поле или площадке, но все-таки… .

— Последний вопрос. Вы пожелали, чтобы Россия и Бразилия сыграли в финале чемпионата мира. Это была не шутка?

— Считайте, что с моей стороны это был комплимент, — улыбнулся Пеле на прощание. — Бразилия сыграет на чемпионате мира 2018 года, это для меня самое важное. К счастью, ей удалось пройти отбор. Теперь у нашей команды есть год, чтобы подготовиться. Главный тренер, Тите, может рассчитывать на отличных футболистов, многие из которых выступают в Европе. Я верю в этого тренера и в этих ребят. Думаю, у них есть все, чтобы дойти до финала. А если с другой стороны сетки до главного матча доберется Россия — буду только рад.