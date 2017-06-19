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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
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L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113171/
19 июня 2017, 1:18 | Чемпионат.com

Видаль: Видеоповторы? Новые правила создают трудности, но они нам помогут

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал победу над сборной Камеруна (2:0) в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

По ходу игры главный арбитр матча два раза воспользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.

«Посвящаю эту победу всем в Чили, кто страдает из-за ужасной погоды. Многие верят в нас, люди приехали сюда как болельщики и создали домашнюю атмосферу. Это очень хороший день для нас. Надеюсь, мы продолжим играть так же.

Какие впечатления от VAR? Впервые наша команда играет с этой технологией. Мы сосредоточены на поле, и новые правила создают трудности. Нам объясняли, как это работает, но на деле получилось сложно. Но я в целом согласен, что это поможет нам. Несмотря на все трудности, сегодня мы очень хорошо играли и добились результата.

Мы были счастливы в раздевалке. Матч получился очень сложным. Мы хотели начать Кубок конфедераций с победы. Камерун хорошо владеет мячом, но мы забили два гола и можем быть довольны результатом. Нам надо и дальше давить, надо забивать, — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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18 Июня, 21:00 Зрители 33492 Группа B Спартак
Камерун 0:2
Первый тайм: 0:0
Чили
Главные тренеры
Уго Брос Хуан Антонио Пицци
Голы
8 Артуро Видаль (А. Санчес) 81′
11 Эдуардо Варгас 90+1′
Составы
Фабрис Ондоа 1
Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Кристиан Бассогог 13
Бенжамен Муканджо (к) 8
Венсан Абубакар 10
Арно Джум 17
89′ Андре-Франк Замбо 3
Жорж Манджек 14
86′ Себастьен Сиани 15
Николя Муми Нгамале 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
17 Гари Медель (к)
18 Гонсало Хара 66′
8 Артуро Видаль
11 Эдуардо Варгас
21 Марсело Диас
20 Чарльз Арангис 71′
5 Франсиско Сильва
6 Хосе Педро Фуэнсалида 64′
19 Леонардо Валенсия
22 Эдсон Пуч 58′
7 Алексис Санчес
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
8 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
11 Фолы 8
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Боковой судья Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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