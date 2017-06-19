Видаль: Видеоповторы? Новые правила создают трудности, но они нам помогут

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Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

По ходу игры главный арбитр матча два раза воспользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.

«Посвящаю эту победу всем в Чили, кто страдает из-за ужасной погоды. Многие верят в нас, люди приехали сюда как болельщики и создали домашнюю атмосферу. Это очень хороший день для нас. Надеюсь, мы продолжим играть так же.

Какие впечатления от VAR? Впервые наша команда играет с этой технологией. Мы сосредоточены на поле, и новые правила создают трудности. Нам объясняли, как это работает, но на деле получилось сложно. Но я в целом согласен, что это поможет нам. Несмотря на все трудности, сегодня мы очень хорошо играли и добились результата.

Мы были счастливы в раздевалке. Матч получился очень сложным. Мы хотели начать Кубок конфедераций с победы. Камерун хорошо владеет мячом, но мы забили два гола и можем быть довольны результатом. Нам надо и дальше давить, надо забивать, — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.