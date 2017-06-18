Виктор Бондаренко: Видеоповторы — идея хорошая, но ее нужно как-то убыстрять
Известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет проработавший в Африке, поддержал идею введения видеоповторов на Кубке конфедераций-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что в матче Камерун — Чили (0:2) в первом тайме арбитры благодаря видеоассистентам отменили гол нападающего чилийцев Эдуардо Варгаса, а во втором тайме — засчитали его же точный удар.
— В конце первого тайма Варгас сумел забить гол, однако он был отменен при помощи видеоассистента. Как вы относитесь к таким нововведениям?
— Абсолютно правильное решение. Видеоассистент сработал верно. Как и в концовке второго тайма, когда мяч Варгаса решили засчитать. На мой взгляд, идея с повторами хорошая, но ее нужно
Напомним, что в сегодняшней игре Португалия — Мексика (2:2) впервые в истории Кубка конфедераций был отменен гол после подсказки судей, посмотревших видеоповтор и определивших офсайд у португальцев.
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