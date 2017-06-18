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Отметим, что в матче Камерун — Чили (0:2) в первом тайме арбитры благодаря видеоассистентам отменили гол нападающего чилийцев Эдуардо Варгаса, а во втором тайме — засчитали его же точный удар.

— В конце первого тайма Варгас сумел забить гол, однако он был отменен при помощи видеоассистента. Как вы относитесь к таким нововведениям?

— Абсолютно правильное решение. Видеоассистент сработал верно. Как и в концовке второго тайма, когда мяч Варгаса решили засчитать. На мой взгляд, идея с повторами хорошая, но ее нужно как-то убыстрять. Нужно меньше времени тратить на просмотр, чтобы не терялась динамика игры. (Павел ГУРЕВИЧ).

Напомним, что в сегодняшней игре Португалия — Мексика (2:2) впервые в истории Кубка конфедераций был отменен гол после подсказки судей, посмотревших видеоповтор и определивших офсайд у португальцев.