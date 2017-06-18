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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113125/
18 июня 2017, 23:54 | Спорт-Экспресс

Виктор Бондаренко: Видеоповторы — идея хорошая, но ее нужно как-то убыстрять

Известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет проработавший в Африке, поддержал идею введения видеоповторов на Кубке конфедераций-2017.

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Отметим, что в матче Камерун — Чили (0:2) в первом тайме арбитры благодаря видеоассистентам отменили гол нападающего чилийцев Эдуардо Варгаса, а во втором тайме — засчитали его же точный удар.

— В конце первого тайма Варгас сумел забить гол, однако он был отменен при помощи видеоассистента. Как вы относитесь к таким нововведениям?

— Абсолютно правильное решение. Видеоассистент сработал верно. Как и в концовке второго тайма, когда мяч Варгаса решили засчитать. На мой взгляд, идея с повторами хорошая, но ее нужно как-то убыстрять. Нужно меньше времени тратить на просмотр, чтобы не терялась динамика игры. (Павел ГУРЕВИЧ).

Напомним, что в сегодняшней игре Португалия — Мексика (2:2) впервые в истории Кубка конфедераций был отменен гол после подсказки судей, посмотревших видеоповтор и определивших офсайд у португальцев.
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