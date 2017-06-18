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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113074/
18 июня 2017, 23:44 | Спорт-Экспресс

Вячеслав Колосков: Спасибо ФИФА за видеоповторы

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков доволен тем, что на матчах Кубка конфедераций-2017 применяют видеоповторы.

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© РИА "Новости"
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Сегодня на турнире таким образом были отменены два гола — полузащитника сборной Португалии Андре Гомиша в матче с Мексикой (2:2) и нападающего сборной Чили Эдуардо Варгаса в игре с Камеруном (2:0).

— Конечно, видеоповторы нужны, а как же иначе? — сказал Колосков. — Было бы несправедливо, если бы засчитали гол, забитый с нарушением правил игры. Все абсолютно верно. Смотрю игру и очень доволен.

— Мнения по поводу офсайда чилийца Варгаса разные.

— Положение вне игры было. Рядом сидят мои товарищи, мы с ними посмотрели повтор, там где-то на полкорпуса у Варгаса точно был офсайд. Считаю, гол отменили правильно. Надо сказать спасибо ФИФА за внедрение этой системы, потому что чилийцы могли бы выиграть, забив гол с нарушением правил. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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