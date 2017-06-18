Вячеслав Колосков: Спасибо ФИФА за видеоповторы
Бывший
вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков доволен тем, что на матчах Кубка конфедераций-2017 применяют видеоповторы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня на турнире таким образом были отменены два гола — полузащитника сборной Португалии Андре Гомиша в матче с Мексикой (2:2) и нападающего сборной Чили Эдуардо Варгаса в игре с Камеруном (2:0).
— Конечно, видеоповторы нужны, а как же иначе? — сказал Колосков. — Было бы несправедливо, если бы засчитали гол, забитый с нарушением правил игры. Все абсолютно верно. Смотрю игру и очень доволен.
— Мнения по поводу офсайда чилийца Варгаса разные.
— Положение вне игры было. Рядом сидят мои товарищи, мы с ними посмотрели повтор, там
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter