Вячеслав Колосков: Спасибо ФИФА за видеоповторы

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Сегодня на турнире таким образом были отменены два гола — полузащитника сборной Португалии Андре Гомиша в матче с Мексикой (2:2) и нападающего сборной Чили Эдуардо Варгаса в игре с Камеруном (2:0).

— Конечно, видеоповторы нужны, а как же иначе? — сказал Колосков. — Было бы несправедливо, если бы засчитали гол, забитый с нарушением правил игры. Все абсолютно верно. Смотрю игру и очень доволен.

— Мнения по поводу офсайда чилийца Варгаса разные.