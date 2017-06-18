Броос: Нет ничего хорошего, если по ходу игры несколько раз смотрят видеоповторы
Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос прокомментировал поражение от сборной Чили (0:2) в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций — 2017.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
По ходу встречи главный арбитр матча два раза пользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.
«Думаю, мы немножко побаивались чилийцев в начале. Мы знали, что будем играть с очень сильной командой. Прошло 20 минут, и мы могли пропустить к этому времени трижды — нам просто повезло. Но второй тайм был очень хорошим, несмотря на счёт. Чилийцы использовали первую возможность… Если говорить о результате, мы разочарованы, но довольны самой игрой.
Сегодня два раза использовали видеоповторы.
Стадион? Я видел этот стадион заранее. Сегодня было очень много чилийских болельщиков на трибунах, но все вели себя как энтузиасты. Это всегда приятно. Понятно, что чилийцев было слышно больше, но моих тоже поддерживали. Я даже слышал аплодисменты, когда Камерун играл хорошо. Думаю, российские болельщики тоже поддерживали нас.
Почему я почти не делал замен? Не было конкретной причины, чтобы менять игроков. Все играли хорошо, состав был очень силён, зачем
У нас молодая, современная команда. Ей нужно набраться опыта. Когда мы будем более зрелыми, нам нужно лучше играть. Когда играешь со сборной на четвёртом месте по ранжиру ФИФА, видишь, что есть разница в качестве. Рад, что мы попали на Кубок конфедераций. Сегодня в первые 20 минут у нас была неуверенность, но потом,
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