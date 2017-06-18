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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
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24.06 не начался Мексика
Россия
тв
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24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113069/
18 июня 2017, 23:43 | Чемпионат.com

Броос: Нет ничего хорошего, если по ходу игры несколько раз смотрят видеоповторы

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос прокомментировал поражение от сборной Чили (0:2) в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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По ходу встречи главный арбитр матча два раза пользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.

«Думаю, мы немножко побаивались чилийцев в начале. Мы знали, что будем играть с очень сильной командой. Прошло 20 минут, и мы могли пропустить к этому времени трижды — нам просто повезло. Но второй тайм был очень хорошим, несмотря на счёт. Чилийцы использовали первую возможность… Если говорить о результате, мы разочарованы, но довольны самой игрой.

Сегодня два раза использовали видеоповторы. По-моему, это может быть очень важным. В первом эпизоде был офсайд, это факт, поэтому гол не был засчитан. Но если такое будет происходить несколько раз по ходу одной игры, ничего хорошего не будет. Что чувствовал после первого гола Варгаса? Я был разочарован. Гол есть гол. Но потом увидел, что судья будет смотреть повтор, и надеялся на офсайд. Нам просто повезло, что этот гол не засчитали.

Стадион? Я видел этот стадион заранее. Сегодня было очень много чилийских болельщиков на трибунах, но все вели себя как энтузиасты. Это всегда приятно. Понятно, что чилийцев было слышно больше, но моих тоже поддерживали. Я даже слышал аплодисменты, когда Камерун играл хорошо. Думаю, российские болельщики тоже поддерживали нас.

Почему я почти не делал замен? Не было конкретной причины, чтобы менять игроков. Все играли хорошо, состав был очень силён, зачем что-то менять просто так?

У нас молодая, современная команда. Ей нужно набраться опыта. Когда мы будем более зрелыми, нам нужно лучше играть. Когда играешь со сборной на четвёртом месте по ранжиру ФИФА, видишь, что есть разница в качестве. Рад, что мы попали на Кубок конфедераций. Сегодня в первые 20 минут у нас была неуверенность, но потом, по-моему, стали играть очень хорошо и выступили достойно. Знаете, может быть, нам не хватало сосредоточенности, когда мы были перед воротами чилийской команды, но сыграли неплохо. Нам нужно идти шаг за шагом, поэтапно развиваться — передаёт слова Брооса корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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