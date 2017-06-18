Броос: Нет ничего хорошего, если по ходу игры несколько раз смотрят видеоповторы

По ходу встречи главный арбитр матча два раза пользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.

«Думаю, мы немножко побаивались чилийцев в начале. Мы знали, что будем играть с очень сильной командой. Прошло 20 минут, и мы могли пропустить к этому времени трижды — нам просто повезло. Но второй тайм был очень хорошим, несмотря на счёт. Чилийцы использовали первую возможность… Если говорить о результате, мы разочарованы, но довольны самой игрой.

Сегодня два раза использовали видеоповторы. По-моему, это может быть очень важным. В первом эпизоде был офсайд, это факт, поэтому гол не был засчитан. Но если такое будет происходить несколько раз по ходу одной игры, ничего хорошего не будет. Что чувствовал после первого гола Варгаса? Я был разочарован. Гол есть гол. Но потом увидел, что судья будет смотреть повтор, и надеялся на офсайд. Нам просто повезло, что этот гол не засчитали.

Стадион? Я видел этот стадион заранее. Сегодня было очень много чилийских болельщиков на трибунах, но все вели себя как энтузиасты. Это всегда приятно. Понятно, что чилийцев было слышно больше, но моих тоже поддерживали. Я даже слышал аплодисменты, когда Камерун играл хорошо. Думаю, российские болельщики тоже поддерживали нас.

Почему я почти не делал замен? Не было конкретной причины, чтобы менять игроков. Все играли хорошо, состав был очень силён, зачем что-то менять просто так?