Анатолий Бышовец: Видеоповторы лишают интриги, но это справедливость

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При этом он также отметил, что повторы лишают интриги во встречах.

— Важно, что это справедливость, — подчеркнул Бышовец. — Возможно, видеоповторы лишают какой-то интриги. Кого-то обрадовали, кого-то огорчили. Но реакция игроков и людей на стадионе в целом благожелательная.