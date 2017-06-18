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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия
тв
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21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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Австралия
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Группа B
22.06 не начался Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113029/
18 июня 2017, 23:41 | Спорт-Экспресс

Анатолий Бышовец: Видеоповторы лишают интриги, но это справедливость

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец позитивно оценивает практику видеоповторов, которая была применена в двух матчах воскресенья на Кубке конфедераций.

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При этом он также отметил, что повторы лишают интриги во встречах.

— Важно, что это справедливость, — подчеркнул Бышовец. — Возможно, видеоповторы лишают какой-то интриги. Кого-то обрадовали, кого-то огорчили. Но реакция игроков и людей на стадионе в целом благожелательная.

Раньше это отдавалось на откуп судей, и их решения воспринимали как двойной стандарт или отсутствие квалификации. А видеоповторы не вызывают отрицательной реакции, пусть даже есть потеря во времени. Но торжество справедливости стоит того, чтобы его немного потерять. В добавленное время минуту-полторы можно компенсировать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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