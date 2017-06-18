Анатолий Бышовец: Видеоповторы лишают интриги, но это справедливость
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец позитивно оценивает практику видеоповторов, которая была применена в двух матчах воскресенья на Кубке конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом он также отметил, что повторы лишают интриги во встречах.
— Важно, что это справедливость, — подчеркнул Бышовец. — Возможно, видеоповторы лишают
Раньше это отдавалось на откуп судей, и их решения воспринимали как двойной стандарт или отсутствие квалификации. А видеоповторы не вызывают отрицательной реакции, пусть даже есть потеря во времени. Но торжество справедливости стоит того, чтобы его немного потерять. В добавленное время
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