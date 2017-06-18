Игорь Колыванов: С системой видеоповторов пропадает футбольная изюминка

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Отметим, что в матче Камерун — Чили (0:2) в первом тайме арбитры благодаря видеоассистентам отменили гол нападающего чилийцев Эдуардо Варгаса, а во втором тайме — засчитали его же точный удар.

— Пока эта система выглядит неоднозначно, — сказал Колыванов. — Все это как-то непривычно. Взять эпизод с незасчитанным голом чилийцев. В динамике смотрелось, что Варгас забил чистый мяч, а когда разобрали момент, оказалось, что было чуть-чуть вне игры. С этой системой видеоповторов пропадает какая-то футбольная изюминка.

— То есть вы, скорее, против внедрения этой системы?

— Иногда судьи допускают такие ляпы, что лучше внедрять. А если брать миллиметровые офсайды, можно было бы оставить все, как было. Когда зевают двухметровые вне игры или не разбираются в эпизоде, пересек ли мяч линию или нет, тогда другое дело. Как и эпизоды с симуляциями. Но все равно, я считаю, это нововведение очень спорным. В каких-то моментах система видеоповтора нужна, а в эпизоде, который случился в первом тайме матча Камерун-Чили, я против просмотра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

Напомним, что в сегодняшней игре Португалия — Мексика (2:2) впервые в истории Кубка конфедераций был отменен гол после подсказки судей, посмотревших видеоповтор и определивших офсайд у португальцев.