Игорь Колыванов: С системой видеоповторов пропадает футбольная изюминка
Бывший капитан сборной России Игорь Колыванов считает внедрение видеоповторов на Кубке конфедераций очень спорным решением.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что в матче Камерун — Чили (0:2) в первом тайме арбитры благодаря видеоассистентам отменили гол нападающего чилийцев Эдуардо Варгаса, а во втором тайме — засчитали его же точный удар.
— Пока эта система выглядит неоднозначно, — сказал Колыванов. — Все это
— То есть вы, скорее, против внедрения этой системы?
— Иногда судьи допускают такие ляпы, что лучше внедрять. А если брать миллиметровые офсайды, можно было бы оставить все, как было. Когда зевают двухметровые вне игры или не разбираются в эпизоде, пересек ли мяч линию или нет, тогда другое дело. Как и эпизоды с симуляциями. Но все равно, я считаю, это нововведение очень спорным. В
Напомним, что в сегодняшней игре Португалия — Мексика (2:2) впервые в истории Кубка конфедераций был отменен гол после подсказки судей, посмотревших видеоповтор и определивших офсайд у португальцев.
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