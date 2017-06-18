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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 трансляция Австралия 0
Германия 0
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Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
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Россия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30113023/
18 июня 2017, 23:33 | Чемпионат.com

Видали чилийцев? Первая победа самой яркой сборной турнира

Чилийские болельщики влюбляли в себя Москву, а чилийские футболисты — выдавали первый победный матч российского Кубка конфедераций.

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Награду в номинации «Самые безумные фанаты Кубка конфедераций» можно вручать уже сейчас. Чилийцам, которые давят и числом, и позитивной энергетикой. Ещё в январе чилийские болельщики подали почти 5 тысяч заявок на билеты на Кубке Конфедераций, к старту турнира замелькали официальные цифры — 8 тысяч чилийцев, отправляющихся осваивать Россию, неофициально говорили про дикие для гостей с другого края света 20 тысяч. И настоящая численность чилийской делегации где-то посередине между двумя последними числами.

Ты попадал в любую точку Москвы — и видел чилийцев везде. Ты легко выделял их из толпы по красным футболкам: не зря сборную Чили называют «Ла Роха». То есть «красная».

Ты натыкался на них на входе в метро, на любой ветке метро, перед входом в вагон, в самом вагоне. Гулял по Красной площади с Алексисом в майке «Арсенала», садился на перрон вместе с Меделем в футболке «Интера», а потом ехал с парнем, болеющим за чилийский «Коло-Коло».

Ты случайно попадал на чилийский праздник и становился там своим.

Перед матчем я гулял по Красной площади, натыкался на стихийные дружелюбные группки чилийцев, а к четырём часам у Манежки стихийные группки превратились в одно большое красное море. Начали заряжать своё любимое Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le — вы точно слышали, как они это делают. Вышли на площадь с барабаном, чилийским флагом и устроили карнавал рядом с Красной площадью. Если вы не видели, как футбол дарит праздник — примерно так.

Вы знаете, что порой простые детские вопросы заставляют задуматься и ставят в тупик. Я оказался на Красной площади вместе с девушкой, и когда мы отошли от эпицентра чилийских плясок, пропитанных невероятной позитивной энергетикой, она спросила меня: «А когда наши болельщики приезжают на крупные турниры, они тоже на таком позитиве?».

Даже и не знал, что на это ответить.

**

Площадь перед стадионом чилийцы стали заполнять за три часа до матча. Пара болельщиков, закутанных в чилийские флаги, даже устроила дискуссию с камерунцами через дорогу на языке жестов: «2:1, 2:1 выиграем, поняли?». Они шумели, барабанили, а перед стойкой с безалкогольным пивом заряжали свою Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le. Как и любят. Вокруг стадиона вместе с фанатами «ла роха» гуляли немногочисленные, пусть и шумные, камерунцы — по ощущениям, человек 400−500, а ещё французы, исландец, несколько ребят в майках бразильских клубов. И мексиканец, заранее уверенный, что Кубок конфедераций уедет к нему домой.

За полчаса до матча чилийцы продолжили свой карнавал. На объявлении составов особенно громко поприветствовали самых боевых игроков сборной, Видаля и Меделя, потом несколькими нестройными кучками выпалили несколько любимых кричалок (и Chi-Chi-Chi, конечно). А капелла пропели часть чилийского гимна. Развесили по периметру стадиона массу чилийских флагов — именно на перилах насчитал четверть сотни.

С разогретыми глотками они дважды зажгли уже на первых минутах. Уже на первой минуте Эдуардо Варгас, вечно пропадающий в клубе и вечно расцветающий в сборной, попал в ближнюю штангу, спустя две минуты Фабрис Ондоа отразил сложный удар Фуэнсалиды — и от опасных моментов сразу можно было оглохнуть. Наш корр Данила Игнатов взялся с первых минут отслеживать, насколько шумно чилийцы болеют за своих, и после второго удара Фуэнсалиды шум взлетел до отметки 120 децибел. Для сравнения: когда на том же стадионе «Спартак» осенью забивал ЦСКА в дерби, шумовая отметка была чуть-чуть, но ниже — 118 дБ.

Правда, Камеруну хватило пережить стартовый разнос, чтобы постепенно прийти в себя и отвечать чилийцам атакой на атаку. Весь матч казалось, что тренер Камеруна — бельгиец Уго Броос — привил сборной тактическую выучку, но так и не смог избавить её от синдрома единоличников. Самым активным в атаке «неукротимых львов» был Себастьен Бассогог, которого зимой чуть не пристроили в «Локомотив» — но его активность часто выражалась в стремлении подхватить мяч и побежать вперёд.

Чилийцы были интереснее — но если до 45-й минуты всё заканчивалось на колоритном Ондоа, то перед свистком на перерыв «ла роха» организовала-таки гол. Видаль придумал умнющий пас из глубины на Варгаса, Эдуардо вышел на рандеву с вратарём и технично переиграл его, чилийские фанаты и игроки успели отпраздновать гол… но после видеопросмотра он был отменён. Хоккейные болельщики привыкали к такому резкому повороту эмоций, теперь привыкайте и вы — зато судейских ошибок должно стать меньше. Офсайд, пусть и микроскопический, у Варгаса действительно был.

**

Пережив мощный эмоциональный скачок, во втором тайме чилийские фанаты впервые проснулись, когда на громадном экране стадиона показали Алексиса Санчеса на разминке. Спустя пару минут Хуан Антонио Пицци подозвал его к скамейке, резко бросил в бой — и чилийцы встретили свою главную звезду бодрым кличем. Правда, сам Санчес тоже вместе с фанатами просыпался минут десять. Впервые проснулся, когда взял игру на себя, оставил мяч товарищу по сборной — тогда гол Чили предотвратил Нгадо-Нгаджуй, защитник, чью игру мы отмечали ещё зимой на Кубке Африки.

Второй раз Алексис проснулся — Камерун на сей раз прогнулся. Две звезды чилийской сборной сделали первый победный гол турнира: Санчес получил мяч слева, умеючи зачерпнул его на дальнюю штангу, а Артуро Видаль, терроризировавший воздух сборной России неделю назад, легко выиграл верх у Адольфа Тейку — и вынимай.

Когда Алексис проснулся ещё раз — уложил на лопатки Ондоа, умудрился попасть в защитника перед полупустыми воротами, но зато подарил гол несчастному Эдуардо Варгасу. И у того хотел отнять гол, но здесь видеоповтор уже сыграл за сборную Чили.

Свой первый гол чилийцы отметили, присев у углового флажка и изобразив посиделки за игровой приставкой. Несколько дней назад футболистам сборной Чили стало скучно в Москве, и специально для команды администраторы «ла роха» закупили партию приставок Nintendo с игрой о водопроводчике Марио.
Чилийцы могли и заскучать в Москве, но нам с чилийцами скучно не будет. Караульте их в каждом городе, куда они приедут — обязательно будет весело.
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18 Июня, 21:00 Зрители 33492 Группа B Спартак
Камерун 0:2
Первый тайм: 0:0
Чили
Главные тренеры
Уго Брос Хуан Антонио Пицци
Голы
8 Артуро Видаль (А. Санчес) 81′
11 Эдуардо Варгас 90+1′
Составы
Фабрис Ондоа 1
Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Кристиан Бассогог 13
Бенжамен Муканджо (к) 8
Венсан Абубакар 10
Арно Джум 17
89′ Андре-Франк Замбо 3
Жорж Манджек 14
86′ Себастьен Сиани 15
Николя Муми Нгамале 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
17 Гари Медель (к)
18 Гонсало Хара 66′
8 Артуро Видаль
11 Эдуардо Варгас
21 Марсело Диас
20 Чарльз Арангис 71′
5 Франсиско Сильва
6 Хосе Педро Фуэнсалида 64′
19 Леонардо Валенсия
22 Эдсон Пуч 58′
7 Алексис Санчес
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
8 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
11 Фолы 8
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Боковой судья Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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