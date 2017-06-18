Видали чилийцев? Первая победа самой яркой сборной турнира

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Награду в номинации «Самые безумные фанаты Кубка конфедераций» можно вручать уже сейчас. Чилийцам, которые давят и числом, и позитивной энергетикой. Ещё в январе чилийские болельщики подали почти 5 тысяч заявок на билеты на Кубке Конфедераций, к старту турнира замелькали официальные цифры — 8 тысяч чилийцев, отправляющихся осваивать Россию, неофициально говорили про дикие для гостей с другого края света 20 тысяч. И настоящая численность чилийской делегации где-то посередине между двумя последними числами.

Ты попадал в любую точку Москвы — и видел чилийцев везде. Ты легко выделял их из толпы по красным футболкам: не зря сборную Чили называют «Ла Роха». То есть «красная».

Ты натыкался на них на входе в метро, на любой ветке метро, перед входом в вагон, в самом вагоне. Гулял по Красной площади с Алексисом в майке «Арсенала», садился на перрон вместе с Меделем в футболке «Интера», а потом ехал с парнем, болеющим за чилийский «Коло-Коло».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Персофан Гари Меделя <a href="https://t.co/d9GhyG8MsF">pic.twitter.com/d9GhyG8MsF</a></p>— Сергей Титов (@seryogadm245) <a href="https://twitter.com/seryogadm245/status/876478336238854146">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ты случайно попадал на чилийский праздник и становился там своим.

Перед матчем я гулял по Красной площади, натыкался на стихийные дружелюбные группки чилийцев, а к четырём часам у Манежки стихийные группки превратились в одно большое красное море. Начали заряжать своё любимое Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le — вы точно слышали, как они это делают. Вышли на площадь с барабаном, чилийским флагом и устроили карнавал рядом с Красной площадью. Если вы не видели, как футбол дарит праздник — примерно так.

Вы знаете, что порой простые детские вопросы заставляют задуматься и ставят в тупик. Я оказался на Красной площади вместе с девушкой, и когда мы отошли от эпицентра чилийских плясок, пропитанных невероятной позитивной энергетикой, она спросила меня: «А когда наши болельщики приезжают на крупные турниры, они тоже на таком позитиве?».

Даже и не знал, что на это ответить.

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Площадь перед стадионом чилийцы стали заполнять за три часа до матча. Пара болельщиков, закутанных в чилийские флаги, даже устроила дискуссию с камерунцами через дорогу на языке жестов: «2:1, 2:1 выиграем, поняли?». Они шумели, барабанили, а перед стойкой с безалкогольным пивом заряжали свою Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le. Как и любят. Вокруг стадиона вместе с фанатами «ла роха» гуляли немногочисленные, пусть и шумные, камерунцы — по ощущениям, человек 400−500, а ещё французы, исландец, несколько ребят в майках бразильских клубов. И мексиканец, заранее уверенный, что Кубок конфедераций уедет к нему домой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мексиканский фан уверен, куда именно Кубок конфедераций уедет через год <a href="https://t.co/Enanpz8Nnc">pic.twitter.com/Enanpz8Nnc</a></p>— Сергей Титов (@seryogadm245) <a href="https://twitter.com/seryogadm245/status/876514064360505344">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За полчаса до матча чилийцы продолжили свой карнавал. На объявлении составов особенно громко поприветствовали самых боевых игроков сборной, Видаля и Меделя, потом несколькими нестройными кучками выпалили несколько любимых кричалок (и Chi-Chi-Chi, конечно). А капелла пропели часть чилийского гимна. Развесили по периметру стадиона массу чилийских флагов — именно на перилах насчитал четверть сотни.

С разогретыми глотками они дважды зажгли уже на первых минутах. Уже на первой минуте Эдуардо Варгас, вечно пропадающий в клубе и вечно расцветающий в сборной, попал в ближнюю штангу, спустя две минуты Фабрис Ондоа отразил сложный удар Фуэнсалиды — и от опасных моментов сразу можно было оглохнуть. Наш корр Данила Игнатов взялся с первых минут отслеживать, насколько шумно чилийцы болеют за своих, и после второго удара Фуэнсалиды шум взлетел до отметки 120 децибел. Для сравнения: когда на том же стадионе «Спартак» осенью забивал ЦСКА в дерби, шумовая отметка была чуть-чуть, но ниже — 118 дБ.

Правда, Камеруну хватило пережить стартовый разнос, чтобы постепенно прийти в себя и отвечать чилийцам атакой на атаку. Весь матч казалось, что тренер Камеруна — бельгиец Уго Броос — привил сборной тактическую выучку, но так и не смог избавить её от синдрома единоличников. Самым активным в атаке «неукротимых львов» был Себастьен Бассогог, которого зимой чуть не пристроили в «Локомотив» — но его активность часто выражалась в стремлении подхватить мяч и побежать вперёд.

Чилийцы были интереснее — но если до 45-й минуты всё заканчивалось на колоритном Ондоа, то перед свистком на перерыв «ла роха» организовала-таки гол. Видаль придумал умнющий пас из глубины на Варгаса, Эдуардо вышел на рандеву с вратарём и технично переиграл его, чилийские фанаты и игроки успели отпраздновать гол… но после видеопросмотра он был отменён. Хоккейные болельщики привыкали к такому резкому повороту эмоций, теперь привыкайте и вы — зато судейских ошибок должно стать меньше. Офсайд, пусть и микроскопический, у Варгаса действительно был.

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Пережив мощный эмоциональный скачок, во втором тайме чилийские фанаты впервые проснулись, когда на громадном экране стадиона показали Алексиса Санчеса на разминке. Спустя пару минут Хуан Антонио Пицци подозвал его к скамейке, резко бросил в бой — и чилийцы встретили свою главную звезду бодрым кличем. Правда, сам Санчес тоже вместе с фанатами просыпался минут десять. Впервые проснулся, когда взял игру на себя, оставил мяч товарищу по сборной — тогда гол Чили предотвратил Нгадо-Нгаджуй, защитник, чью игру мы отмечали ещё зимой на Кубке Африки.

Второй раз Алексис проснулся — Камерун на сей раз прогнулся. Две звезды чилийской сборной сделали первый победный гол турнира: Санчес получил мяч слева, умеючи зачерпнул его на дальнюю штангу, а Артуро Видаль, терроризировавший воздух сборной России неделю назад, легко выиграл верх у Адольфа Тейку — и вынимай.

Когда Алексис проснулся ещё раз — уложил на лопатки Ондоа, умудрился попасть в защитника перед полупустыми воротами, но зато подарил гол несчастному Эдуардо Варгасу. И у того хотел отнять гол, но здесь видеоповтор уже сыграл за сборную Чили.

Свой первый гол чилийцы отметили, присев у углового флажка и изобразив посиделки за игровой приставкой. Несколько дней назад футболистам сборной Чили стало скучно в Москве, и специально для команды администраторы «ла роха» закупили партию приставок Nintendo с игрой о водопроводчике Марио.

Чилийцы могли и заскучать в Москве, но нам с чилийцами скучно не будет. Караульте их в каждом городе, куда они приедут — обязательно будет весело.