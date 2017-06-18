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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
тв
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25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112980/
18 июня 2017, 23:17 | Спорт-Экспресс

Андрей Бутенко: Еще раз убедился: видеоповторы просто необходимы

Известный в прошлом арбитр поделился мнением после отмененных голов при помощи видеоассистентов в матчах Кубка конфедерации-2017.

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— В воскресенье состоялись два матча — и в обоих был отменен гол при помощи видеоассистента. Что вы думаете об этой системе?

— Я испытал очень разноплановые эмоции после двух матчей. После встречи Мексика — Португалия я еще раз убедился, что видеоповторы просто необходимы в современном футболе. Много причин, когда человеческие возможности не совпадают с тем, что происходит в игровом пространстве.

— А если брать матч Камерун — Чили с эпизодом перед перерывом?

— Что касается эпизода в этой игре, то после первого повтора у меня промелькнула мысль, что человеческий фактор не избежать, и даже при современных технологиях произошла ошибка. Я несколько раз посмотрел эпизод и был убежден, что чилийцы забили чистый гол. А вот чуть позже показали уже разлинованную картинку в момент паса Видаля. На ней было видно, что сантиметров на двадцать Варгас находился в положении «вне игры».

И это еще раз доказывает — чтобы принять единственно верное решение, видеоассистенты должны быть профессионалами высокого уровня. Нельзя посадить условного ветерана, и чтобы он сидел до 80 лет и выносил вердикты, это неправильно. Я испытываю восторг от того, что видеоповтор помогает арбитрам принять единственное правильное решение.

— Чилийские футболисты были очень недовольны отменой гола.

— Я могу понять их — люди отпраздновали гол, многие болельщики уже успели выпить по рюмочке, но не успели даже закусить, и мяч отменили (смеется).

— Как считаете, в чемпионате России тоже пора вводить систему видеоассистентов?

— Не только в России, а вообще во всем мире. Но это дорогое удовольствие. Если будет воля клубов, то руководство РФС должно поддержать. Единственное, будет сложность в определении механизма просмотров. И самое главное — подбор правильных людей. Надо понимать, что они будут нести ответственность за то, что они будут помогать.

— Но получается, что человеческого фактора в любом случае не исключить?

— Абсолютно никак не избежать. Но видеоповторы уже подтвердили, что динамика игры не нарушается. На него тратиться в среднем 35−40 секунд, ну минута максимум. Когда назначаются пенальти, идут споры, и на это тратиться больше времени, согласны?

— Согласен.

— А самое главное, что игроки нормально реагируют на видеоповторы, спокойно воспринимают паузы в игре. Они же в этот момент не бегут на арбитра, не давят на него, не просят посоветовать видеоассистенту повнимательнее посмотреть. Считаю, что эти новшества идут футболу на пользу.
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