Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций

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Голы забили Артуро Видаль (81-я минута) и Эдуардо Варгас (90). В добавленное к первому тайму время Варгас отправил мяч в сетку ворот соперника, однако гол был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам — у форварда был зафиксирован офсайд. Это уже второй случай отмены гола на турнире после использования видеоповторов, в первом матче игрового дня между командами Португалии и Мексики также из-за офсайда был отменен мяч, забитый португальским защитником Пепе.

Артуро Видаль был признан лучшим игроком матча.

До этого команды Камеруна и Чили провели один матч между собой, сборные встретились на чемпионате мира 1998 года. Тогда соперники победителя не выявили — 1:1. Сборная Чили дебютировала на Кубке конфедераций, в то время как камерунская команда проводит третий турнир, в 2003 году команда дошла до финала, где уступила сборной Франции.

Также в группе B выступают сборные Германии и Аргентины, которые свой матч проведут в понедельник в Сочи, начало — 18:00 мск. В следующем туре камерунцы 22 июня в Санкт-Петербурге сыграют с австралийцами, чилийцы — в тот же день в Казани с немцами.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.