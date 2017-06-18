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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112972/
18 июня 2017, 23:09 | ТАСС

Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Чили одержала победу над командой Камеруна со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей на московском стадионе «Спартак», присутствовало 33 492 зрителя.

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© РИА "Новости"
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Голы забили Артуро Видаль (81-я минута) и Эдуардо Варгас (90). В добавленное к первому тайму время Варгас отправил мяч в сетку ворот соперника, однако гол был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам — у форварда был зафиксирован офсайд. Это уже второй случай отмены гола на турнире после использования видеоповторов, в первом матче игрового дня между командами Португалии и Мексики также из-за офсайда был отменен мяч, забитый португальским защитником Пепе.

Артуро Видаль был признан лучшим игроком матча.

До этого команды Камеруна и Чили провели один матч между собой, сборные встретились на чемпионате мира 1998 года. Тогда соперники победителя не выявили — 1:1. Сборная Чили дебютировала на Кубке конфедераций, в то время как камерунская команда проводит третий турнир, в 2003 году команда дошла до финала, где уступила сборной Франции.

Также в группе B выступают сборные Германии и Аргентины, которые свой матч проведут в понедельник в Сочи, начало — 18:00 мск. В следующем туре камерунцы 22 июня в Санкт-Петербурге сыграют с австралийцами, чилийцы — в тот же день в Казани с немцами.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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18 Июня, 21:00 Группа B Спартак
Камерун 0:2
Первый тайм: 0:0
Чили
Главные тренеры
Уго Брос Хуан Антонио Пицци
Голы
8 Артуро Видаль (А. Санчес) 81′
11 Эдуардо Варгас 90+2′
Составы
Фабрис Ондоа 1
Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Кристиан Бассогог 13
Бенжамен Муканджо (к) 8
Венсан Абубакар 10
Арно Джум 17
89′ Андре-Франк Замбо 3
Жорж Манджек 14
86′ Себастьен Сиани 15
Николя Муми Нгамале 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
17 Гари Медель (к)
18 Гонсало Хара 66′
8 Артуро Видаль
11 Эдуардо Варгас
21 Марсело Диас
20 Чарльз Арангис 71′
5 Франсиско Сильва
6 Хосе Педро Фуэнсалида 64′
19 Леонардо Валенсия
22 Эдсон Пуч 58′
7 Алексис Санчес
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
6 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
9 Фолы 7
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Боковой судья Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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