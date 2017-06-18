Камерун — Чили: Видаль получил награду BUD AF Man of the Match
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признан лучшим игроком матча 1-го тура группы B Кубка конфедераций Камерун — Чили, получив приз BUD AF Man of the Match.
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Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой сборной Чили со счётом 2:0. Именно Видаль стал автором первого гола на 81-й минуте.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте
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Главные тренеры
|Уго Брос
|Хуан Антонио Пицци
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|7
|8
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти