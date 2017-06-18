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Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.

Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой сборной Чили со счётом 2:0. Именно Видаль стал автором первого гола на 81-й минуте.

Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match. com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The <a href="https://twitter.com/hashtag/BUDMOTM?src=hash">#BUDMOTM</a> is <a href="https://twitter.com/kingarturo23">@kingarturo23</a>! <br><br>What would you ask the Chilean after their victory in <a href="https://twitter.com/hashtag/CMRCHI?src=hash">#CMRCHI</a>? <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/9vRW7HvusY">pic.twitter.com/9vRW7HvusY</a></p>— #ConfedCup (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/876528156429217794">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>