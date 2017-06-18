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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112893/
18 июня 2017, 22:57 | Спорт-Экспресс

Андрей Канчельскис: Видеоповторы не помогают, а только замедляют игру

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил, что видеоповторы — это лишняя трата времени.

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Он также добавил, что на просмотре сидят люди, которые также могут ошибаться.

На сегодняшних матчах Кубка конфедераций-2017 были отменены два гола после видеопросмотров — полузащитника сборной Португалии Андре Гомиша в матче с Мексикой (2:2) и нападающего сборной Чили Эдуардо Варгаса в игре с Камеруном.

— Мы наблюдали систему видеоповторов еще в матче Франция — Англия. Там в одном из спорных моментов не было пенальти, а после просмотра его назначили, — говорит Канчельскис. — Где они увидели одиннадцатиметровый? Непонятно. Это наглядно показывает, что такие просмотры не помогают, а только замедляют игру. На просмотре повторов тоже люди сидят, и они также могу ошибаться. Лично я не вижу в системе видеоповторов никакого улучшения. Мне кажется, здесь не надо ничего менять. Нужно оставить все так, как было.

— В матче Камерун — Чили последним не засчитали гол, якобы забитый из офсайда…

— Вот я и говорю, зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени. Ничего этого не нужно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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