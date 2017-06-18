Андрей Канчельскис: Видеоповторы не помогают, а только замедляют игру

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Он также добавил, что на просмотре сидят люди, которые также могут ошибаться.

На сегодняшних матчах Кубка конфедераций-2017 были отменены два гола после видеопросмотров — полузащитника сборной Португалии Андре Гомиша в матче с Мексикой (2:2) и нападающего сборной Чили Эдуардо Варгаса в игре с Камеруном.

— Мы наблюдали систему видеоповторов еще в матче Франция — Англия. Там в одном из спорных моментов не было пенальти, а после просмотра его назначили, — говорит Канчельскис. — Где они увидели одиннадцатиметровый? Непонятно. Это наглядно показывает, что такие просмотры не помогают, а только замедляют игру. На просмотре повторов тоже люди сидят, и они также могу ошибаться. Лично я не вижу в системе видеоповторов никакого улучшения. Мне кажется, здесь не надо ничего менять. Нужно оставить все так, как было.

— В матче Камерун — Чили последним не засчитали гол, якобы забитый из офсайда…

— Вот я и говорю, зачем нужны видеоповторы? Это лишняя трата времени. Ничего этого не нужно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).