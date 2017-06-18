Морено: Ничья в матче сборных Мексики и Португалии стала справедливым результатом

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Встреча группы А Португалия — Мексика завершилась со счетом 2:2. Матч проходил на «Казань-Арене».

«Результат справедлив — ничья. Мы знали, что португальцы хорошо играют на свободном пространстве, были к этому готовы. Конечно, пришлось нелегко, но, думаю, мы справились, в целом получился равный матч», — отметил Морено.