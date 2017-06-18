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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
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24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112712/
18 июня 2017, 22:47 | ТАСС

Морено: Ничья в матче сборных Мексики и Португалии стала справедливым результатом

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Результат матча сборных Мексики и Португалии на Кубке конфедераций закономерен, команды провели равную игру. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Мексики Эктор Морено.

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Встреча группы А Португалия — Мексика завершилась со счетом 2:2. Матч проходил на «Казань-Арене».

«Результат справедлив — ничья. Мы знали, что португальцы хорошо играют на свободном пространстве, были к этому готовы. Конечно, пришлось нелегко, но, думаю, мы справились, в целом получился равный матч», — отметил Морено.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве, против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани. Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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