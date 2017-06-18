Морено: Ничья в матче сборных Мексики и Португалии стала справедливым результатом
КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Результат матча сборных Мексики и Португалии на Кубке конфедераций закономерен, команды провели равную игру. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Мексики Эктор Морено.
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Встреча группы А Португалия — Мексика завершилась со счетом 2:2. Матч проходил на «Казань-Арене».
«Результат справедлив — ничья. Мы знали, что португальцы хорошо играют на свободном пространстве, были к этому готовы. Конечно, пришлось нелегко, но, думаю, мы справились, в целом получился равный матч», — отметил Морено.
В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве, против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани. Кубок конфедераций, который проходит в Москве,
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