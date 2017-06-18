Роналду: Если победим сборную России, почти добьёмся нужного результата в группе

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«Ничья — это не тот результат, которого мы хотели. Мы были близки к победе, но пропустили на последних минутах. Однако это футбол. Тем не менее команда играет хорошо. Мы продолжаем верить в себя и, если победим в следующем матче со сборной России, практически добьёмся нужного результата в группе. Чувствуем себя хорошо и спокойно. Бить тревогу не стоит. Теперь нужно думать о следующем матче», — цитирует Роналду A Bola.

Сборная Португалии сыграет с командой России 21 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.