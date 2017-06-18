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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112704/
18 июня 2017, 22:45 | Чемпионат.com

Роналду: Если победим сборную России, почти добьёмся нужного результата в группе

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью в матче 1-го тура Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики (2:2), а также выразил мнение, что победа над сборной России в матче следующего тура поможет его команде улучшить ситуацию в турнирной таблице группы A.

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© РИА "Новости"
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«Ничья — это не тот результат, которого мы хотели. Мы были близки к победе, но пропустили на последних минутах. Однако это футбол. Тем не менее команда играет хорошо. Мы продолжаем верить в себя и, если победим в следующем матче со сборной России, практически добьёмся нужного результата в группе. Чувствуем себя хорошо и спокойно. Бить тревогу не стоит. Теперь нужно думать о следующем матче», — цитирует Роналду A Bola.

Сборная Португалии сыграет с командой России 21 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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