ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Что произошло

Уже во втором матче Кубка Конфедераций арбитр дважды прибегнул к системе видеопомощи арбитрам. На 22-й минуте игры Португалия — Мексика Пепе отправил мяч в ворота соперника. Португальцы начали праздновать, но главный арбитр Нестор Питана начал консультироваться с видеоассистентами. В результате просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры. Таким образом, гол был отменён.

Португалия всё же забила по правилам дважды. И если гол Куарежмы вопросов не вызвал, то после мяча Седрика Питана вновь приостановил игру и проконсультировался с ассистентами. Однако на этот раз гол не был отменён. Каждое решение заняло не более 40 секунд.

Во втором матче игрового дня — между Камеруном и Чили — случился похожий момент, где гол был отменён. Артуро Видаль выдал передачу вразрез на Эдуардо Варгаса, чилиец забил, а трибуны стадиона «Спартак» успели отпраздновать гол, однако арбитр усмотрел крошечный офсайд спустя минуту протестов и ликования. Причём офсайд был достаточно спорным, по картинке показалось, что Варгас находился примерно на одной линии с камерунским защитником (по крайней мере, по ногам).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Vargas goal ruled out for offside by VAR as doubts remain over technology <a href="https://t.co/mALVJN9kSg">https://t.co/mALVJN9kSg</a> <a href="https://t.co/Z7elAhoMTy">pic.twitter.com/Z7elAhoMTy</a></p>— AS English (@English_AS) <a href="https://twitter.com/English_AS/status/876522795529908229">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что такое VAR

VAR (Video Assistant Referees) — система, позволяющая судьбе получить консультацию помощников, следящих за повторами по монитору. Ассистенты следят за происходящим в специальной комнате (не обязательно в чаше стадиона). Двое следят за матчем и эпизодами, один отвечает за офсайды. Они могут мгновенно посмотреть повтор эпизода и сообщить судье, были ли нарушены правила или просто помочь разобраться в спорном эпизоде. В случае если арбитр собирается воспользоваться помощью видеоарбитров, он делает жест руками, изображающий квадрат, и отправляется на бровку, чтобы лично посмотреть повтор.

Технология VAR прошла первый тест 1 сентября 2016 года в товарищеском матче Франция — Испания и была признана успешной. С тех пор VAR применяется во всё большем числе соревнований.

В конце марта этого года действие системы вновь было продемонстрировано в товарищеском матче. На этот раз между Францией и Испанией. Главный арбитр Феликс Цвайер дважды воспользовался видеопомощью — во-первых, отменил гол Гризманна из-за офсайда, в котором находился его партнёр Курзава. Во-вторых, засчитал мяч Жерара Деулофеу, несмотря на сигнал бокового арбитра об офсайде.

«Мы использовали технологию VAR на чемпионате мира U-20, который только закончился в Южной Корее, — рассказывает Массимо Бузакка. — После этого мы поняли, что видеосудьи действительно могут помочь принять решения в важных матчах. Здорово, когда система VAR может в течение 30 секунд показать судье, в чем он ошибся или в чем он был прав. К тому же VAR помогает не наказывать игроков, если они ничего не делали.

Цитата Массимо Бузакка Мы не будем просить судей пересматривать каждую минуту матча — понятно, что динамику игры нарушать нельзя.

Но посмотреть и убедиться, что ты принял верное решение, всегда полезно. Главная цель — устранение явных ошибок. Поэтому нам нужно совершенствоваться, мы не боимся менять правила.

Что будет дальше

Система активно проходит последние тесты на Кубке Конфедераций. На каждом стадионе оборудованы 30 камер, с которых судьи могут рассматривать различные эпизоды. У арбитров есть несколько углов, чтобы рассмотреть любой момент и принять правильное решение в максимально короткий срок. Система с огромной долей вероятности будет использоваться и на чемпионате мира 2018.

В данный момент в тестировании системы участвуют 16 ассоциаций. В том числе РФС, который активно следит за развитием ситуации. Вполне вероятно, что уже со следующего сезона самая продвинутая футбольная система будет работать на благо российского футбола.